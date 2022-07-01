Пoдразделения ГУ МЧС СО обеспечивают безопасность Грушинского фестиваля

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С 30 июня по 3 июля в п. Прибрежный на площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) Самарской области проходит 49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.

В целях обеспечения готовности сил и средств к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и социально-значимые происшествия Главное управление и подчиненные подразделения переведены в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.

На месте проведения широкомасштабного мероприятия организовано круглосуточное дежурство сводной группы, состоящей из пожарно-спасательных, поисково-спасательных подразделений, патрульных групп ГИМС. Сегодня на дежурстве находятся 22 человека личного состава и 7 единиц техники.

В Главном управлении создана рабочая группа по обеспечению безопасности участников и гостей фестиваля, сотрудниками надзорной деятельности регулярно проводится разъяснительная работа с гостями фестиваля о соблюдении требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, распространяются памятки по мерам пожарной безопасности. Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам патрулируют акваторию в районе проведения фестиваля.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО