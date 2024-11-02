Подготовка к отпуску обходится жителям Самарской области в 17% от стоимости тура, треть трат – на детей

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Осень – это сезон школьных каникул, когда многие россияне берут отпуск и отправляются на отдых. Причем жители Самарской области ответственно подходят к планированию расходов, заранее приобретая все необходимое. В топе наиболее востребованных товаров – уходовая косметика, различные органайзеры для упаковки вещей и спортивная одежда. В среднем, сборы в отпуск обходятся среднестатистической семье в 35 тыс. рублей. Таковы данные экспертов сети офф-прайс магазинов Familia.

По результатам опроса сети офф-прайс магазинов Familia, 94% жителей Самарской области перед отпуском устраивают шоппинг. В осенний период чаще всего покупают пляжную одежду (купальники, легкие сарафаны, шорты, юбки) (33% респондентов), спортивные костюмы и обувь (27%), уходовую косметику и парфюмерию (мини-форматы любимых шампуней, кремов, SPF-защиту) (13%), дорожные сумки и различные органайзеры для упаковки вещей (11%).

Большинство самарцев рационально относятся к тратам в отпуске. Если в прошлом году около 55% респондентов собирались устраивать за границей шоппинг, то в этом году их доля снизилась до 43%. Среди тех, кто отказывается от покупок в отпуске этой осенью 57% не видят смысла «охотиться» за брендами за границей, т.к. в России достаточно качественной одежды, в том числе, люксовых марок. Еще 25% - просто решили экономить, остальные ответили, что у них нет времени на поход по магазинам в отпуск.

Средний размер трат на покупки перед отпуском семьи из трех человек в России составляет 35 тыс. рублей – это сопоставимо с 17,5% от средней стоимости тура на море в этом году[1].

Четверть бюджета – это общие траты (дорожные сумки, уход за волосами и телом и т.д.), около 32% - покупки для детей, 29% обычно уходит на женские шоппинг, остальное – на мужской шоппинг.