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Подарки ко Дню святого Валентина в этом году дарила пятая часть жителей Самары

15 февраля 2023 15:04
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Средний бюджет девушек на подарки парням выше, чем бюджет жен — на подарки мужьям.

Мужчины, состоящие в браке и незарегистрированных отношениях, потратят на подарки своим половинкам в среднем одинаковые суммы. Средний бюджет девушек на подарки парням выше, чем бюджет жен — на подарки мужьям. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе и из Самары.

Дарить подарки на День святого Валентина в этом году собирается каждый пятый самарец. В основном одаривали супругов (8%), возлюбленных (10%), детей (2%), родителей и близких (по 1%).

Мужчины готовили подарки ко Дню влюбленных чаще, чем женщины (28% против 17%), и тратят на них заметно больше.

Если среднестатистический муж в этом году израсходует на презент супруге 4000 руб., то среднестатистическая жена уложится в 2200 руб. Незамужние девушки закладывают на подарок возлюбленному чуть больший бюджет — 2500 руб., но все равно отстают от холостых мужчин (3900 руб.).

Самые дорогие подарки на День святого Валентина дарили в Москве: жене — в среднем за 4300 руб., девушке — за 4000, мужу — за 2500, парню — за 2700. На втором месте — Санкт-Петербург: здесь среднестатистический презент для жены обходится в 3500 руб., для девушки — в 3200, для мужа — в 2000, для парня — в 2100. В Екатеринбурге на подарок жене тратят 2800 руб., любимой девушке — 2700. Знак внимания для мужа в столице Урала стоит в среднем 1600 руб., для парня — 1800. В Казани и Новосибирске подарочные бюджеты чуть меньше.

Время проведения: 1—9 февраля 2023 года.

 

Фото:  ru.freepik.com

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