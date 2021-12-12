Под Самарой спецназ ЦВО поздравил участника Великой Отечественной войны с 95-летием

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В Самарской области военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа поздравили участника Великой Отечественной войны с 95-летием.

Праздник был организован для 95-летнего Боровикова Николая Александровича (Орден Отечественной войны 1 степени, медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Праги»).

Военнослужащие поблагодарили ветерана за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали ему крепкого здоровья, добрых вестей, радости и улыбок, вручили цветы и подарки.

Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «В землянке», «Синий платочек». Ветераны смотрели за музыкальным представлением из окон своих квартир и были очень впечатлены.

Акция по поздравлению участника войны была организована совместно с военными комиссариатами районов и Советом ветеранов.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео