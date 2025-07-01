Почтовый квест и конкурс рисунков: в лагере «Авангард» отметили День российской почты

147

В преддверии Дня российской почты в детском военно-патриотическом лагере «Авангард» прошел тематический праздник. Около 200 ребят приняли участие в увлекательном квесте «Почтовая миссия: в поисках затерянной посылки» и конкурсе рисунков «Почта будущего».

Волонтеры Почты России совместно с министерством цифрового развития и связи Самарской области провели в детском военно-патриотическом лагере «Авангард» увлекательный почтовый квест, который перенес участников во времена Великой Отечественной Войны. Ребята не только узнали, как работала полевая почта, но и сами попробовали себя в роли связистов, шифровальщиков и почтальонов.

Участники разделились на команды, включая «Почтовых котиков» — сборную детей работников почты. По маршрутным листам они прошли испытания на логику, меткость и творчество, используя разные способы шифровки сообщений.

Благодаря квесту дети научились складывать письма-треугольники, узнали, как почтальоны рисковали жизнью, доставляя на фронт весточки из дома даже под обстрелами. Ребята попробовали разные способы шифрования сообщений, прошли испытания на меткость, смекалку и креативность. В финале игры ребята нашли «затерянную посылку» со сладостями, но без подарков не остался никто.

Отдельным событием стал конкурс рисунков, в котором активное участие приняли ребята с ограниченными возможностями здоровья. Посмотреть на их работы и проголосовать за понравившийся рисунок можно на страницах министерства цифрового развития и связи в социальных сетях: https://vk.com/wall-168223255_6042

Фото квеста предоставлено министерством цифрового развития и связи Самарской области