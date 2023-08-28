Почти все самарцы помнят имя своего педагога начальных классов

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Имя педагога, который встретил их на пороге школы в 1 классе, помнит подавляющее большинство самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев (94%) помнит, как зовут их первого учителя. В комментариях множество тёплых воспоминаний: «Добрейшей души женщина!»; «Заботливая, в меру строгая, хорошо объясняла». Лишь 6% опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога, который встретил их в первом классе.



Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу (98% против 90%). Чем выше доход горожан, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов: среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тыс. руб., первую учительницу помнят 89%, а среди тех, чья зарплата превышает 80 тыс. руб., — 96%.



Время проведения: 21—24 августа 2023 года.

Фото: ru.freepik.com