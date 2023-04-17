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Почти треть россиян планируют отпуска за полгода, а 15% срываются в последний момент

17 апреля 2023 11:42
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Почти треть россиян планируют отпуска за полгода, а 15% срываются в последний момент

Сервис путешествий Туту выяснил, насколько заранее россияне планируют свои отпуска. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 791 человек.

Опрос показал, что почти треть россиян (29%) начинают планировать отпуск за полгода или даже раньше. Около четверти опрошенных (23%) приступают к планированию за три — шесть месяцев, ещё 17% — за два-три месяца.

За месяц до поездки начинают планировать отпуск 9% путешественников, за две-три недели — 7% опрошенных.  Наконец, 15% респондентов привыкли к спонтанным поездкам: они просто срываются в последний момент и едут куда-то.

По данным аналитиков Туту, больше всего перелётов в период с мая по сентябрь 2023 года запланировано в Сочи (26,2% бронирований), Москву (10,7%), Санкт-Петербург (8,5%), Минеральные Воды (5,6%), Калининград (5,5%), Махачкалу (3,2%), Новосибирск (1,8%), Казань (1,8%), Екатеринбург (1,7%) и Иркутск (1,3%).

На поезда больше всего билетов на сезон отпусков берут в Москву (23% спроса), Санкт-Петербург (10%), Сочи (5,4%), Анапу (3,6%), Краснодар (3,4%), Симферополь (3,2%), Ростов-на-Дону (2,9%), Новороссийск (2%), Нижний Новгород (1,6%) и Казань (1,5%).

Результаты опроса «Когда вы начинаете планировать свой отпуск?»

29% — За полгода или даже раньше
23% — За 3–6 месяцев
17% — За 2–3 месяца
9% — За месяц до поездки
7% — За 2–3 недели
15% — Срываюсь в последний момент и еду

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