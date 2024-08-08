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Почти половину самарцев привлекает, когда у женщины есть кот

8 августа 2024 10:12
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Почти половину самарцев привлекает, когда у женщины есть кот

В преддверии всемирного дня кошек* дейтинг-сервис Mamba провел опрос** и выяснил, что почти половина мужчин находят женщин с котами привлекательными, а более четверти девушек считают мужчин с котами более эмпатичными и добрыми.

Все любят котов

Коты оказались самыми популярными домашними питомцами — 56% женщин и 40% мужчин оказались хозяевами этих хвостатых. А вот к собакам у самарцев в последнее время спокойное отношение — только 8% мужчин и 11% женщин предпочтут их котам. 

Женщинам, согласно исследованию, мужчины с котами нравятся значительно больше — это отметили почти 50% опрошенных. 48% мужчин тоже оценят тот факт, что у его потенциальной партнерши есть кот. Лишь у 6% респондентов это может вызвать негативные эмоции. 

Нужна ли аватарка с котом

31% мужчин признались, что фотографии женщин с котами их умиляют и такие фотографии сразу хочется лайкнуть. Еще 39% отметили, что смотрят в первую очередь на внешность девушки. А вот почти каждый десятый мужчина увидит в фото с котиком сигнал, что перед ним женщина, страдающая от одиночества.

37% жительниц Самары также важнее оценить мужчину по внешним данным. Но трети девушек парни с усатыми на фотографиях кажутся милыми. Еще четверть начинают думать, что перед ними добрый и эмпатичный мужчина.

Сколько котов нужно для счастья достаточно?

61% мужчин и 55% женщин считают нормой наличие у партнера одного кота, 17% респондентов готовы к любому количеству, так как, по их мнению, котов много не бывает. А вот 15% женщин, наоборот, предпочли бы, чтобы у мужчины котов не было вовсе.

При этом 52% мужчин и 59% женщин понравится, если партнер будет время от времени обсуждать кошек или присылать их фото. Но 8% мужчин и 13% женщин дали понять, что их такое поведение оттолкнет.

Когда приемлемо познакомиться с котиком 

Ровно половина представителей сильного пола познакомят партнершу со своим котом только после того, как будут уверены в человеке - в этом их поддерживает подавляющее большинство девушек (78%). При этом 37% мужчин и 12% женщин готовы к такому сразу на первом свидании.

Четверть мужчин и 43% женщин скорее прекратят знакомство, нежели откажутся от любимого животного, если у их партнера будет аллергия на кошачью шерсть.

Более того, ради того, чтобы быть с понравившейся партнершей, 58% мужчин даже готовы оплатить ей прием у аллерголога, тем не менее 16% готовы отказаться от животного ради любви. 

По аналогии, почти половина (48%) женщин тоже готовы проявить заботу о партнере и оплатить ему аллерголога, только (9%) допускают мысль об отказе от своего питомца.

Сколько готовы потратить на котика?

45% мужчин готовы выделять деньги на корм и ветеринара для кота партнерши, 71% из них выделили бы сумму от 1 до 5 тысяч рублей для этого. Треть (34%) согласны на формат 50/50, а 20% считают, что женщина должна платить сама. 

60% же женщин считают, что мужчина должен сам платить за своего кота, почти четверть рассматривает формат 50/50, и 86% женщин готовы тратить на питомца партнера до 5 тысяч рублей.

Половина женщин (50%) и чуть меньше мужчин (46%) заявили, что, в общем-то, не против, если партнер все время спит со своим любимым котом. 

Минусы и плюсы

55% мужчин и 45% женщин не видят особых минусов в жизни с партнером, имеющим кота.

Среди возможных проблем мужчины выделяют: запах и шерсть в квартире (26%), сложности с путешествиями (21%), порчу мебели (17%), частую уборку (12%), аллергию (8%) и дополнительные траты (5%). 

Для женщин же это: сложности с путешествиями (33%), запах и шерсть (30%), частая уборка (20%), порча мебели (12%), аллергия (10%) и сложности со съемом жилья (6%). 

При этом в жизни с котиком мужчины отмечают ряд плюсов: это и антистрессовые свойства кота (48%), помощь в сглаживании конфликтов (30%), возможность делать смешные фото и видео (15%) и замена детям (3%). Для 47% женщин же, кот - источник позитивных эмоций, еще 17% очень привлекает отсутствие необходимости выгуливать такого питомца, а для 4% женщин кот также может заменить ребенка.

*8 августа - всемирный день кошек.

**В опросе Mamba приняли участие 6000 респондента старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других  регионов России.

Теги: Опрос

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