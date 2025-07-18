Почти половина женщин иногда заглядывает в сторис бывших из ностальгии или любопытства

105

Почти половина женщин (42%) иногда заглядывает в сторис бывших из ностальгии или любопытства, а 20% делают это регулярно. Среди мужчин 31% проявляют эпизодический интерес, и 21% следят за экс-партнершами постоянно. Это следует из анализа дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого появились 18 июля в распоряжении «Известий».

Исследование показывает, что женщины чаще воспринимают слежку за бывшими как тревожный сигнал о нерешенных вопросах, в то время как мужчины склонны романтизировать такое поведение, рассматривая его как ностальгию. Каждый пятый респондент считает слежку вредной привычкой.

Что касается новых отношений бывших, 42% женщин утверждают, что им всё равно, но 24% всё же интересуются, кто занял их место.

«Мужчины демонстрируют более равнодушную позицию: 55% заявляют о полном безразличии к новому партнёру бывшей. Тем не менее 23% всё же интересуются, с кем теперь их экс-девушка, а 18% удовлетворяют любопытство парой просмотров профиля», — указано в исследовании.

После расставания большинство людей предпочитает не общаться с экс-партнерами: 44% женщин и 40% мужчин не хотят переписываться. Однако ностальгия иногда берет верх, и четверть респондентов могут написать бывшему под влиянием эмоций. Если экс-партнеры решают возобновить общение, треть опрошенных требует объяснений о цели сообщения.

Отмечается, что мужчины чаще готовы сохранить дружеские связи с бывшими, но многие считают дальнейшее общение препятствием для движения вперед. Большинство респондентов предпочитает оставлять общие фотографии в соцсетях как часть своей истории, хотя многие удаляют их сразу после разрыва или спустя время.