Главные новости:
В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.
Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте

13 августа 2025 12:59
116
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте

«Лаборатория Касперского» совместно с Почтой Mail и Hi-Tech Mail провели исследование*, чтобы выяснить, как часто россияне сталкиваются с мошенническими рассылками в электронной почте. По итогам опроса, 44% респондентов, по их словам, ежедневно получают на личный адрес письма, которые относят к фишингу, скаму или спаму. Ещё четверть (24%) отметили, что такие сообщения приходят как минимум один раз в неделю.  

По каким признакам определяют мошенничество. Больше четверти (26%) респондентов настораживает, если они видят подозрительный адрес или сомнительный контакт, указанный для обратной связи в тексте письма. Чуть меньше — 23% — отмечали, что не доверяют cлишком заманчивым предложениям, например, если отправитель сообщает о внезапном выигрыше, щедром бонусе, предлагает «лёгкий заработок». Ещё 19% видят мошенничество, если от них требуется сделать что-то срочно — перейти по ссылке, открыть вложение, перевести деньги, позвонить по указанному номеру.   

Среди других признаков, на которые обращают внимание респонденты, — нехарактерное для человека или компании сообщение, ошибки в тексте, а также несоответствие визуального оформления официальному дизайну бренда. При этом только 2% опрошенных настораживают просьбы поделиться конфиденциальной информацией — например, ввести логины и пароли, платёжные данные.

Как поступают с подозрительными письмами. Большинство (63%) опрошенных россиян удаляют нежелательные сообщения, не читая. Ещё 19% отправляют их в папку «Спам». Некоторые (15%) открывают письма, но затем удаляют, не переходят по ссылкам и не открывают вложения.

«Мошенники часто используют приёмы социальной инженерии, придумывают убедительные уловки, чтобы выманивать деньги и данные пользователей. Атаки становятся более сложными в техническом плане, так как злоумышленники пытаются обходить различные защитные решения. Чтобы не попасться на фишинговые и скам-схемы, важно критически относиться к любым пугающим уведомлениям или щедрым предложениям, в особенности к тем, где срочно требуют выполнить какое-либо действие. Важно внимательно проверять адрес отправителя, а также контакты для связи при их наличии в письме. Когда в сомнительном сообщении есть ссылка, необходимо навести на неё курсор и посмотреть скрытый адрес: если на предпросмотре он выглядит подозрительно или не совпадает с отображаемой ссылкой — стоит насторожиться. Также обращайте внимание на ошибки и опечатки. Значительно снизить киберриски поможет специальное решение, которое вовремя заблокирует попытку перехода по поддельной ссылке», — комментирует Анна Лазаричева, спам-аналитик в «Лаборатории Касперского».

«В последнее время мы наблюдаем рост спам-активности — мошенники постоянно придумывают новые уловки и реагируют на изменения. Только за первое полугодие 2025 года с помощью наших антиспам-систем удалось заблокировать более 13,7 млрд спам-писем. Мы на ежедневной основе улучшаем и дообучаем наши технологии фильтрации: это позволяет блокировать 100% всех нежелательных писем и создавать безопасную среду для пользователей», — комментирует Дмитрий Моряков, руководитель группы спам-анализа Почты Mail.

* Опрос проведён в июле 2025 года среди читателей Hi-Tech Mail. Всего опрошено 3996 россиян из разных регионов России.

13 августа 2025, 11:21
Главная статья расходов — корм. Общество
152
13 августа 2025, 09:48
Среди представителей компаний 56% уверены, что закон защищает работника, и лишь 8% — работодателя. Общество
189
12 августа 2025, 12:14
Дополнительным функционалом 35—45-летних сотрудников работодатели нагружают активнее, те, в свою очередь, чаще требуют доплаты. Общество
298
