почти каждый второй житель Приволожского федерального округа доверяет рекламе в интернете

150

Онлайн-реклама стала органичной частью контента практически на всех площадках — от соцсетей до сайтов с объявлениями. Для того чтобы выяснить, насколько жители России доверяют кампаниям в интернете, эксперты Авито Рекламы опросили 10 000 пользователей старше 18 лет. Результаты показывают, что 48% жителей Приволжского федерального округа доверяют интернет-рекламе.

Сайты с объявлениями и маркетплейсы занимают лидерские позиции среди площадок, реклама на которых в последний раз привела к покупке: об этом рассказали 25% жителей Приволжского федерального округа. Реклама в интернет-магазинах побуждает к покупке 13% участников опроса, в соцсетях — 12%, а в поисковиках — 9%. В меньшей степени мотивирует к покупкам реклама на видеоплатформах (6%) и в музыкальных сервисах (5%).

Реклама на каких онлайн-площадках побудила вас к покупке в последний раз?

Площадка Доля респондентов, % На сайтах с объявлениями 25% В интернет-магазинах 13% В соцсетях 12% В поисковиках 9% На видеоплатформах 6% В онлайн-кинотеатрах 4% В музыкальных сервисах 5% В сервисах коротких вертикальных видео 4%

Наименее навязчивой пользователи считают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — 29% жителей Приволжского федерального округа отметили, что такие форматы хоть и заметны, но не мешают просмотру контента. Второе и третье места разделили интернет-магазины и поисковики: по 27% участников опроса заявили, что реклама в этих каналах воспринимается органично и не отвлекает от основной цели. Реклама в соцсетях не отвлекает 26% опрошенных от просмотра основного контента, на видеоплатформах — 15% жителей Приволжского федерального округа.

Реклама на каких онлайн-площадках НЕ отвлекает вас от просмотра товаров, услуг и другого контента?

Площадка Доля респондентов, % На сайтах с объявлениями 29% В поисковиках 27% В интернет-магазинах 27% В соцсетях 26% На видеоплатформах 15% В музыкальных сервисах 12% В сервисах коротких вертикальных видео 9% В онлайн-кинотеатрах 8%

Также сайты с объявлениями и маркетплейсы лидируют по точности попадания рекламы в интересы пользователей. Так, 30% жителей Приволжского федерального округа считают, что именно на этих площадках им показывается самая релевантная реклама — та, что действительно соответствует их потребностям. Второе место разделили поисковые системы и интернет-магазины: 14% и 16% участников опроса отметили высокую точность таргетингов именно в этих каналах.

На каких онлайн-площадках вам показывается самая релевантная реклама, которая подходит под ваши потребности и интересы?

Площадка Доля респондентов, % На сайтах с объявлениями 30% В интернет-магазинах 16% В поисковиках 14% В соцсетях 14% На видеоплатформах 8% В сервисах коротких вертикальных видео 7% В музыкальных сервисах 7% В онлайн-кинотеатрах 6%

«Люди лучше реагируют на рекламу тогда, когда она помогает определиться с выбором. По этой причине важно, чтобы реклама была уместной и появлялась в нужный момент. Рекламные технологии Авито позволяют учитывать интересы и потребности пользователей и показывать ему баннеры с релевантными предложениями брендов. В итоге человек видит то, что ему действительно нужно, а бизнес получает контакт с аудиторией, уже готовой к покупке», — отмечает Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Если говорить про топ форматов, которые воспринимаются пользователями лучше всего, то первое место занимает видеореклама — за нее проголосовали 25% опрошенных. На втором месте располагаются статические баннеры: им отдают предпочтение 19% жителей Приволжского федерального округа. Интеграции у блогеров и в видеошоу получили 13% голосов. Ещё 12% предпочитают рекламу в формате «карусели», где в одном баннере показывается сразу несколько товаров.

Какие форматы онлайн-рекламы вам нравятся больше?

Площадка Доля респондентов, % Видеореклама 25% Баннеры 19% Интеграции у блогеров и в шоу на видеоплатформах 13% Реклама «карусель» 12% Реклама с элементами игры 9% Реклама в телеграм-каналах 10% Рассылки по электронной почте 7% Аудиореклама 4%

*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет