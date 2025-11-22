Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей
В Тольятти в ДТП пострадали 5-летний ребенок и 81-летняя женщина
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
В Самаре на Аэродромной молодой человек попал под машину
Шесть спортсменов из Самарской области выступают на летних Сурлимпийских играх
Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека
В Росреестре заявили, что квартиры не следует возвращать без возврата денег
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Почти каждый второй житель Приволожского федерального округа доверяет рекламе в интернете

22 ноября 2025 10:58
150
почти каждый второй житель Приволожского федерального округа доверяет рекламе в интернете

Онлайн-реклама стала органичной частью контента практически на всех площадках  — от соцсетей до сайтов с объявлениями. Для того чтобы выяснить, насколько жители России доверяют кампаниям в интернете, эксперты Авито Рекламы опросили 10 000 пользователей старше 18 лет. Результаты показывают, что 48% жителей Приволжского федерального округа доверяют интернет-рекламе.

 

Сайты с объявлениями и маркетплейсы занимают лидерские позиции среди площадок, реклама на которых в последний раз привела к покупке: об этом рассказали 25% жителей Приволжского федерального округа. Реклама в интернет-магазинах побуждает к покупке 13% участников опроса, в соцсетях — 12%, а в поисковиках — 9%. В меньшей степени мотивирует к покупкам реклама на видеоплатформах (6%) и в музыкальных сервисах (5%).

Реклама на каких онлайн-площадках побудила вас к покупке в последний раз?

 

 

Площадка

Доля респондентов, %

На сайтах с объявлениями

25%

В интернет-магазинах

13%

В соцсетях

12%

В поисковиках

9%

На видеоплатформах

6%

В онлайн-кинотеатрах

4%

В музыкальных сервисах

5%

В сервисах коротких вертикальных видео

4%

 

Наименее навязчивой пользователи считают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — 29% жителей Приволжского федерального округа отметили, что такие форматы хоть и заметны, но не мешают просмотру контента. Второе и третье места разделили интернет-магазины и поисковики: по 27% участников опроса заявили, что реклама в этих каналах воспринимается органично и не отвлекает от основной цели. Реклама в соцсетях не отвлекает 26% опрошенных от просмотра основного контента, на видеоплатформах — 15% жителей Приволжского федерального округа.

Реклама на каких онлайн-площадках НЕ отвлекает вас от просмотра товаров, услуг и другого контента?

 

 

Площадка

Доля респондентов, %

На сайтах с объявлениями

29%

В поисковиках

27%

В интернет-магазинах

27%

В соцсетях

26%

На видеоплатформах

15%

В музыкальных сервисах

12%

В сервисах коротких вертикальных видео

9%

В онлайн-кинотеатрах

8%

 

Также сайты с объявлениями и маркетплейсы лидируют по точности попадания рекламы в интересы пользователей. Так, 30% жителей Приволжского федерального округа считают, что именно на этих площадках им показывается самая релевантная реклама — та, что действительно соответствует их потребностям. Второе место разделили поисковые системы и интернет-магазины: 14% и 16% участников опроса отметили высокую точность таргетингов именно в этих каналах.

 

На каких онлайн-площадках вам показывается самая релевантная реклама, которая подходит под ваши потребности и интересы?

 

 

Площадка

Доля респондентов, %

На сайтах с объявлениями

30%

В интернет-магазинах

16%

В поисковиках

14%

В соцсетях

14%

На видеоплатформах

8%

В сервисах коротких вертикальных видео

7%

В музыкальных сервисах

7%

В онлайн-кинотеатрах

6%

 

«Люди лучше реагируют на рекламу тогда, когда она помогает определиться с выбором. По этой причине важно, чтобы реклама была уместной и появлялась в нужный момент. Рекламные технологии Авито позволяют учитывать интересы и потребности пользователей и показывать ему баннеры с релевантными предложениями брендов. В итоге человек видит то, что ему действительно нужно, а бизнес получает контакт с аудиторией, уже готовой к покупке», — отмечает Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

 

Если говорить про топ форматов, которые воспринимаются пользователями лучше всего, то первое место занимает видеореклама — за нее проголосовали 25% опрошенных. На втором месте располагаются статические баннеры: им отдают предпочтение 19% жителей Приволжского федерального округа. Интеграции у блогеров и в видеошоу получили 13% голосов. Ещё 12% предпочитают рекламу в формате «карусели», где в одном баннере показывается сразу несколько товаров.

Какие форматы онлайн-рекламы вам нравятся больше?

 

 

Площадка

Доля респондентов, %

Видеореклама

25%

Баннеры

19%

Интеграции у блогеров и в шоу на видеоплатформах

13%

Реклама «карусель»

12%

Реклама с элементами игры

9%

Реклама в телеграм-каналах

10%

Рассылки по электронной почте

7%

Аудиореклама

4%

 

*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет

