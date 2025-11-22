почти каждый второй житель Приволожского федерального округа доверяет рекламе в интернете

Онлайн-реклама стала органичной частью контента практически на всех площадках — от соцсетей до сайтов с объявлениями. Для того чтобы выяснить, насколько жители России доверяют кампаниям в интернете, эксперты Авито Рекламы опросили 10 000 пользователей старше 18 лет. Результаты показывают, что 48% жителей Приволжского федерального округа доверяют интернет-рекламе.
Сайты с объявлениями и маркетплейсы занимают лидерские позиции среди площадок, реклама на которых в последний раз привела к покупке: об этом рассказали 25% жителей Приволжского федерального округа. Реклама в интернет-магазинах побуждает к покупке 13% участников опроса, в соцсетях — 12%, а в поисковиках — 9%. В меньшей степени мотивирует к покупкам реклама на видеоплатформах (6%) и в музыкальных сервисах (5%).
|
Реклама на каких онлайн-площадках побудила вас к покупке в последний раз?
|
|
Площадка
|
Доля респондентов, %
|
На сайтах с объявлениями
|
25%
|
В интернет-магазинах
|
13%
|
В соцсетях
|
12%
|
В поисковиках
|
9%
|
На видеоплатформах
|
6%
|
В онлайн-кинотеатрах
|
4%
|
В музыкальных сервисах
|
5%
|
В сервисах коротких вертикальных видео
|
4%
Наименее навязчивой пользователи считают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — 29% жителей Приволжского федерального округа отметили, что такие форматы хоть и заметны, но не мешают просмотру контента. Второе и третье места разделили интернет-магазины и поисковики: по 27% участников опроса заявили, что реклама в этих каналах воспринимается органично и не отвлекает от основной цели. Реклама в соцсетях не отвлекает 26% опрошенных от просмотра основного контента, на видеоплатформах — 15% жителей Приволжского федерального округа.
|
Реклама на каких онлайн-площадках НЕ отвлекает вас от просмотра товаров, услуг и другого контента?
|
|
Площадка
|
Доля респондентов, %
|
На сайтах с объявлениями
|
29%
|
В поисковиках
|
27%
|
В интернет-магазинах
|
27%
|
В соцсетях
|
26%
|
На видеоплатформах
|
15%
|
В музыкальных сервисах
|
12%
|
В сервисах коротких вертикальных видео
|
9%
|
В онлайн-кинотеатрах
|
8%
Также сайты с объявлениями и маркетплейсы лидируют по точности попадания рекламы в интересы пользователей. Так, 30% жителей Приволжского федерального округа считают, что именно на этих площадках им показывается самая релевантная реклама — та, что действительно соответствует их потребностям. Второе место разделили поисковые системы и интернет-магазины: 14% и 16% участников опроса отметили высокую точность таргетингов именно в этих каналах.
|
На каких онлайн-площадках вам показывается самая релевантная реклама, которая подходит под ваши потребности и интересы?
|
|
Площадка
|
Доля респондентов, %
|
На сайтах с объявлениями
|
30%
|
В интернет-магазинах
|
16%
|
В поисковиках
|
14%
|
В соцсетях
|
14%
|
На видеоплатформах
|
8%
|
В сервисах коротких вертикальных видео
|
7%
|
В музыкальных сервисах
|
7%
|
В онлайн-кинотеатрах
|
6%
«Люди лучше реагируют на рекламу тогда, когда она помогает определиться с выбором. По этой причине важно, чтобы реклама была уместной и появлялась в нужный момент. Рекламные технологии Авито позволяют учитывать интересы и потребности пользователей и показывать ему баннеры с релевантными предложениями брендов. В итоге человек видит то, что ему действительно нужно, а бизнес получает контакт с аудиторией, уже готовой к покупке», — отмечает Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Если говорить про топ форматов, которые воспринимаются пользователями лучше всего, то первое место занимает видеореклама — за нее проголосовали 25% опрошенных. На втором месте располагаются статические баннеры: им отдают предпочтение 19% жителей Приволжского федерального округа. Интеграции у блогеров и в видеошоу получили 13% голосов. Ещё 12% предпочитают рекламу в формате «карусели», где в одном баннере показывается сразу несколько товаров.
|
Какие форматы онлайн-рекламы вам нравятся больше?
|
|
Площадка
|
Доля респондентов, %
|
Видеореклама
|
25%
|
Баннеры
|
19%
|
Интеграции у блогеров и в шоу на видеоплатформах
|
13%
|
Реклама «карусель»
|
12%
|
Реклама с элементами игры
|
9%
|
Реклама в телеграм-каналах
|
10%
|
Рассылки по электронной почте
|
7%
|
Аудиореклама
|
4%
*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет