Главные новости:
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
Почти 98 000 технических средств реабилитации доставит Почта жителям Самарской области по итогам года

121
Почти 98 000 технических средств реабилитации доставит Почта жителям Самарской области по итогам года

Почта России продолжает доставлять технические средства реабилитации (ТСР) жителям Самарской области в рамках федерального проекта Минтруда и Социального фонда по реализации госгарантий для людей с инвалидностью. С момента запуска проекта в апреле 2024 г. посылки с ТСР уже получили свыше 7 800 жителей региона. Ещё 296 человек получат такие посылки в декабре этого года.

Сейчас Почта доставляет маломобильным жителям Самарской области специальные средства при нарушениях функций выделения и приспособления для фиксации. Получить заказанные ТСР можно будет как дома — курьеры Почты привезут их клиенту в удобное время, так и в отделениях. Всего же по итогам 2025 года будет доставлено порядка 98 000 средств реабилитации жителям региона.

«Для нас особенно важно, что с помощью Почты России тысячи людей с инвалидностью получают средства реабилитации как в крупных городах, так и в небольших, отдаленных населенных пунктах. Это позволяет обеспечить равный доступ к поддержке независимо от места проживания и укрепляет доверие к системе государственной социальной защиты», — отметил директор группы регионов «Поволжье» Почты России Андрей Попов.

Фото: АО «Почта России»

