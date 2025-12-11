Почти 98 000 технических средств реабилитации доставит Почта жителям Самарской области по итогам года

Почта России продолжает доставлять технические средства реабилитации (ТСР) жителям Самарской области в рамках федерального проекта Минтруда и Социального фонда по реализации госгарантий для людей с инвалидностью. С момента запуска проекта в апреле 2024 г. посылки с ТСР уже получили свыше 7 800 жителей региона. Ещё 296 человек получат такие посылки в декабре этого года.

Сейчас Почта доставляет маломобильным жителям Самарской области специальные средства при нарушениях функций выделения и приспособления для фиксации. Получить заказанные ТСР можно будет как дома — курьеры Почты привезут их клиенту в удобное время, так и в отделениях. Всего же по итогам 2025 года будет доставлено порядка 98 000 средств реабилитации жителям региона.

«Для нас особенно важно, что с помощью Почты России тысячи людей с инвалидностью получают средства реабилитации как в крупных городах, так и в небольших, отдаленных населенных пунктах. Это позволяет обеспечить равный доступ к поддержке независимо от места проживания и укрепляет доверие к системе государственной социальной защиты», — отметил директор группы регионов «Поволжье» Почты России Андрей Попов.

Фото: АО «Почта России»