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Почти 85 тысяч тюльпанов вырастили в Безенчукском районе для прекрасной половины. ООО «Весна», входящее в ГК «Самарские овощи», второй год создает праздничное настроение в Международный женский день, сообщает Агро-Информ 63.



Вся выращенная продукция отправляется по цветочным магазинам региона. Желтые, белые, красные, фиолетовые, махровые – более десяти разных сортов.



Готовиться к предстоящему весеннему празднику здесь начали заблаговременно – еще в октябре предыдущего года. Тюльпаны выращивали двумя разными способами – в привычном для многих торфе и в специальных гидропонных ящиках. Второй способ оказался более удобным и быстрым, помог сократить сроки выгонки луковиц тюльпанов практически на два месяца. В середине февраля в теплице появились первые бутоны. Сейчас здесь горячая пора. Ежедневно идут отгрузки большими партиями оптовым поставщикам.



Чтобы символ весны вас дольше радовал, специалисты рекомендуют покупать цветы с почти закрытым бутоном и окрашенным всего наполовину.



– В вазе такой тюльпан очень быстро наберет цвет и начнет раскрываться. Ставить букет необходимо в холодную воду, подрезав перед этим стебли. Так цветы будут дарить вам хорошее настроение до 10 дней. Те же бутоны, которые уже начали раскрываться в тепле буквально через пару дней опадут, – отмечает Анна Денисова, заместитель директора ООО «Весна», руководитель тепличного комплекса.

Фото: Агро-Информ 63