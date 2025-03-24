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Почти 80% россиян откладывают деньги на будущее своего ребенка

24 марта 2025 12:44
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Почти 80% россиян откладывают деньги на будущее своего ребенка

Как показало исследование маркетплейса Финуслуги, 77,6% опрошенных россиян откладывают деньги на будущее своего ребенка, 22,4% респондентов пока что не делают этого. В опросе принимали участие 809 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно опросу, среди мужичин, которые откладывают деньги на будущее своего ребенка, — таких 81%, среди женщин — 76%. Половина (50%) из тех, кто пока не формирует таких накоплений, планирует начать это делать в будущем. При этом 11% респондентов собираются накопить капитал для своего чада к его совершеннолетию. Еще 35,5% сомневаются в том, что начнут делать накопления для детей, 14,2% заявили, что откладывать на будущее ребенка не будут.

Причиной отсутствия накоплений на будущее детей большинство опрошенных (68,5%) назвали отсутствие свободных средств, 7,2% респондентов боятся обесценения своих сбережений из-за инфляции или финансовых потрясений, 6,1% о том, чтобы откладывать деньги на будущее ребенка, не задумывались. Еще 6,1% рассказали, что все свободные деньги сейчас уходят на погашение ипотеки, строительство дома и другие расходы на жилье. 1,1% опрошенных родителей считают, что дети должны будут сами позаботиться о своем финансовом благополучии.

Самый популярный инструмент для накопления средств на будущее детей — это вклады, куда планируют положить деньги 56,8% опрошенных. Еще 23,7% намерены инвестировать свои деньги в ценные бумаги, бизнес или недвижимость. Примечательно, что среди желающих формировать накопления с помощью банковских вкладов мужчин немного меньше, чем женщин (42% против 44%), тогда как предпочтение инвестированию отдают 22% мужчин и 17% женщин. Менее 2% респондентов рассказали, что будут хранить деньги наличными «под подушкой».

Про программу долгосрочных сбережений от государства (ПДС) знает почти половина респондентов (46,8%). В целях накоплений на ребенка ПДС намерены использовать около 46,7% опрошенных (среди мужчин 27% опрошенных выбрали этот ответ, среди женщин — 19%). После завершения программы долгосрочных сбережений 41% респондентов хотят потратить средства на образование детей, 37% — на их жилье, а 18,5% — использовать деньги в качестве финансовой подушки. Вместе с тем 76% опрошенных рассказали, что задумывались о финансовом благополучии своих родителей, а 72% готовы им помогать в приумножении капитала.

Финуслуги — это маркетплейс для денег, созданный Московской биржей.

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