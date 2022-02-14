Почти 6% жителей Самары планируют пожениться в 2022 году

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Почти 6% жителей Самары намерены сыграть свадьбу в 2022 году, выяснили СберСтрахование жизни и Сбер Управление Активами. При этом, средняя стоимость празднования торжества в Самаре, по оценке жителей, выше средней по России (194 тыс. рублей) и составляет 213 тыс. рублей (187 тыс. рублей в 2021 году). Однако, финансовые трудности с финансированием праздника испытывает 25% населения города.

Согласно исследованию, в 2022 году планы россиян сыграть свадьбу выглядят оптимистичнее, чем в прошлом году. Так, в 2021 году собиралось жениться только 4,5% опрошенных россиян, а в 2022-м году их число увеличилось до 5,6%, в то время как в доковидном феврале 2020 года об этом заявило 5% россиян.

Городами, которые задали темп роста по количеству планируемых свадеб в 2022 году, стали: Курск — там о планах заявило 7,4% опрошенных жителей (5% в 2021 году); Орёл, Пенза и Ульяновск — в каждом городе по 6,9% населения, а также Нижний Новгород и Чебоксары — 6,4%. В Самаре тех, кто планирует свадьбы, стало больше — 5,8% против 4,3% годом раннее. Реже свадьбы планируют жители Хабаровска (4,4%), Владивостока (4,2%) и Якутска (3,3%).

По мнению россиян, залогом успешной свадебной церемонии по-прежнему являются богатый стол, хороший ресторан и свадебный торт (за этот пункт проголосовало 27% населения), красивое платье невесты (24%), а также большое число гостей (13%). Вероятно, что это связано с пандемией коронавируса, которая не даёт о себе забывать и оказывает влияние на число гостей на свадебных торжествах. При этом понятно желание молодожёнов видеть много гостей на свадьбе, но пока это невозможно из соображений безопасности. Так, в 2021 году число гостей на торжестве волновало 4% опрошенного населения, а в 2022 году их доля составляет 13%. В среднем же по России показателем успешной свадьбы является число гостей в 50 человек, как известно из исследования. В Самаре этот показатель немного выше — 54 человек. При этом пригласить на торжество от сотни и более человек хотело бы почти 10% всех опрошенных. Самое большое число гостей желают видеть у себя на свадьбе жители Махачкалы (159 гостей), Грозного (108), Владикавказа (105) и Улан-Удэ (90).

Достойное празднование торжества с гостями и хорошим застольем требует существенных вложений. Согласно данным исследования, расходы россиян на свадьбу в 2022 году выросли на 3% по сравнению с 2021 годом и составили в среднем 194 тыс. рублей. При этом 13% свадеб оцениваются в сумму от полумиллиона и выше (11% в 2021 году). Самые высокие оценки стоимости торжества отмечены традиционно в Москве (299 тыс.) и Санкт-Петербурге (262 тыс.). Дешевле всего свадьба обойдётся в таких городах, как Чита (105 тыс.) и Улан-Удэ (111 тыс.). В Самаре стоимость «достойного» торжества составляет 213 тыс. рублей.

Наибольшее число россиян предпочли бы организовать свадьбу в родном городе (71,8%). Около 14,7% планируют провести её на природе или за городом. Ещё 4% не против для этого выехать за пределы региона, в котором они живут, например, в Санкт-Петербург и Москву. Всего по 2% набрали варианты проведения бракосочетания на Черноморском побережье Кавказа или за границей, в одной из европейских стран. Ещё меньше тех, кто готов для этого отправиться на экзотические острова (1,5%).

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Создание семьи — прекрасное событие в жизни каждого человека. По данным исследования, число желающих узаконить свои отношения в 2022 году выросло. При этом 80% участников опроса отметили, что им не сложно найти деньги на свадьбу, а это больше, чем годом ранее (72% опрошенных). И это объясняется в том числе растущей популярностью инструментов для накоплений. Например, всё больше молодых людей в возрасте до 35 лет выбирают для себя накопительное страхование жизни от СберСтрахование жизни. На эти договоры приходится 22% от общего числа, заключённых в 2021 году. Растёт популярность и классических инструментов для инвестирования, таких как ПИФы. Сейчас минимальная сумма в них снизилась в 10 раз — до 100 рублей, это даёт людям ещё больше возможностей, в том числе молодым семьям, использовать самую эффективную и доступную стратегию для успешных инвестиций — регулярные накопления.

В целом вопрос пополнения бюджета актуален не только во время подготовки свадьбы, но и после создания семьи. У пар появляются долгосрочные совместные цели — от крупных покупок до планов совместного отдыха. Например, в СберБанк Онлайн уже 4,5 тыс. пользователей имеют открытую цель, связанную с тратами для второй половинки. Клиенты сами задают название счёту — ʺлето с любимойʺ, ʺжене на красотуʺ, ʺмужу на автоʺ, ʺлюбимому на учёбуʺ».

Цитата спикера тербанка:

«Мы видим, как меняется стремление молодых людей вступать в брак и создавать семью. И это, конечно же, прекрасно. Однако, как мы видим из нашего исследования, стоимость свадебного торжества растёт. И в 2022 году средняя стоимость свадьбы в Самаре составит примерно 213 тыс. рублей. Чаще всего, такую сумму необходимо копить. Но все мы знаем, как непросто это делать. Но с программами накопительного страхования жизни, например «Семейный актив» делать это станет проще и быстрее».

Опрос накануне Дня всех влюблённых проводился в феврале в 75 городах России с населением более 250 тыс. человек. В каждом из этих городов на вопросы ответило более 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения.