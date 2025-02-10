Почти 170 тысяч жителей ПФО получили новое жилье

77

По поручению Президента Владимира Путина в стране ведется расселение жителей, дома которых были признаны аварийными. Начиная с 2019-го года в Приволжском федеральном округе аварийный жилищный фонд сократился на более чем 2,6 млн. кв. м.

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Программа переселения из непригодных для проживания домов является важной частью регионального развития и благополучия наших граждан, – сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Эта задача с 2019 года решалась в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». За это время в новые квартиры переехали более 810 тысяч человек. Только в Приволжском федеральном округе с 2019 года из непригодных для жизни домов переехали порядка 167 тысяч граждан. В том числе около 34 тысяч человек улучшили свои жилищные условия благодаря программам, которые реализуются регионами за счёт собственных бюджетов».

По словам вице-премьера, наибольший объём аварийного жилья в ПФО расселили: Пермский край – 781 тыс. кв. м; Саратовская область – 403,3 тыс. кв. м; Самарская область – 335,6 тыс. кв. м и Нижегородская область – 269,9 тыс. кв. м.

Сегодня работа продолжается уже по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой России. Её оператором выступает Фонд развития территорий.

Фото: freepik.com