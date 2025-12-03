Почти 15 тыс. самарцев прошли оценку своих ИТ-компетенций

За пять месяцев существования национальной системы подтверждения ИТ-компетенций, запущенной HeadHunter и Минцифры, свои навыки оценили 14,7 тыс. соискателей из Самарской области, а всего по России – 367 тыс. человек.



Несмотря на растущую концентрацию ИТ-вакансий в Москве (с 42% до 46%), пул соискателей остается стабильно распределенным по стране: 50% всех ИТ-специалистов проживают в других регионах. За пять месяцев работы национальной системы подтверждения ИТ-компетенций оценку навыков прошли 367 тыс. россиян, 64% или 235 тыс. из которых — соискатели из регионов. Непосредственно в Самарской области 14,7 тыс. человек уже оценили свои ИТ-компетенции.



«Сейчас ИТ-отрасль уходит далеко за границы традиционного ИТ-бизнеса. ИТ-компании формируют только 38% спроса на ИТ-специалистов. Другая часть — это финансовый сектор (10%), розница (7%), услуги для бизнеса (6%), строительство (4%). Это говорит о том, что наша экономика уже находится на продвинутом этапе цифровизации, а ИТ-компетенции глубоко внедрены в бизнес», — говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.



Напомним, что Минцифры России и HeadHunter продолжают развивать национальную систему подтверждения ИТ-компетенций, созданную как ответ на запрос рынка на прозрачную и понятную проверку навыков соискателей. Благодаря проекту любой гражданин России вне зависимости от уровня образования может на добровольной и безвозмездной основе подтвердить свои ИТ-компетенции и получить официальный сертификат Минцифры России.