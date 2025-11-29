«Почта России» изменит правила оформления международных отправлений

С 1 декабря «Почта России» переходит на новые правила оформления международных отправлений. Об этом говорится в письме компании, которое получили корреспонденты РИА Новости. Изменения затронут сразу несколько типов продуктов – «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М».

В объявлении отмечено: «Почта России с 1 декабря 2025 года проведет технологическое изменение международных продуктов "Мелкий пакет", "Бандероль", "Мешок М" которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с "R" на "L"». Компания подчеркнула, что оформление и прием международных отправлений автоматически перейдут на префикс «L».

Такая корректировка связана с решениями Всемирного почтового союза. Организация периодически обновляет требования к международным почтовым кодам, чтобы унифицировать систему отслеживания и ускорить обработку отправлений в разных странах.