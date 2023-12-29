Почта России доставила 172 000 писем Деду Морозу

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С начала декабря 2023 г. жители страны отправили почтой 172 000 посланий в резиденцию в Великом Устюге. Около 100 ящиков для корреспонденции Деду Морозу принимают письма в отделениях Почты в больших городах с 1 до 31 декабря.

У тех, кто не успел рассказать о своей мечте Деду Морозу, есть ещё два дня, чтобы написать и отправить ему письмо. Опустить послание можно и в обычный почтовый ящик, просто указав адресата: все сотрудники Почты знают, где живёт волшебник. Чтобы получить от Деда Мороза ответ, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты сортировали новогоднюю почту и отправляли её в резиденции волшебников. Послания от детей и взрослых со всей страны получил не только Дед Мороз, но и его национальные коллеги — Урал Мороз, Ямал Ири, Хел Мучи в Чувашии, Йушто Кугыза в Марий Эл, Чысхаан в Якутии, Паккайне в Карелии, Кыш Бабай в Татарстане, Сагаан Убгэн в Улан-Удэ и Тол Бабай в Удмуртии.

Удмуртскому Тол Бабаю пришло уже порядка 500 посланий, причём не только со всей России, но и из самых разных уголков мира — даже с Сейшельских островов. В этом году на все письма, в которых указан обратный адрес, волшебник обязательно ответит. Помогает ему разбирать корреспонденцию Лымы ныл (ледяная девочка). В письмах ребята просят Тол Бабая не только о новогодних подарках — некоторые обращаются к нему за помощью. По словам самого волшебника, больше всего его трогают послания, в которых дети желают здоровья своим близким. Бывает, что пишут и загадывают желания взрослые. Несколько лет назад один мужчина попросил Тол Бабая о внуке: до этого у него были только внучки. На следующий год счастливый дед приехал в усадьбу и рассказал, что его желание исполнилось.

До Нового года ещё несколько дней, но маленькие чудеса уже начали случаться. Во время поездки в «Пряничном трамвае» в Коломне дети написали письма Деду Морозу. В конце экскурсии их ждал сюрприз: на остановке стоял сам Дедушка и уже держал в руке конверты с их посланиями.