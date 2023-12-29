Я нашел ошибку
Главные новости:
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
Самарские рапиристы выиграли командный турнир на Кубке России
Самарские рапиристы выиграли командный турнир на Кубке России
Номера и каналы связи "РКС-Самара" в праздники
Номера и каналы связи "РКС-Самара" в праздники
Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
В Самарской области намерены сдерживать цены на яйца
В Самарской области намерены сдерживать цены на яйца
Как пить шампанское так, чтобы на утро не болела голова
Как пить шампанское так, чтобы на утро не болела голова
В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой
В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой
В Самаре расследуют дело о тройном убийстве на Ново-Садовой
В Самаре расследуют дело о гибели троих человек на Ново-Садовой
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.3
-1.41
EUR 100.55
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почта России доставила 172 000 писем Деду Морозу

29 декабря 2023 14:44
198
Почта России доставила 172 000 писем Деду Морозу

С начала декабря 2023 г. жители страны отправили почтой 172 000 посланий в резиденцию в Великом Устюге. Около 100 ящиков для корреспонденции Деду Морозу принимают письма в отделениях Почты в больших городах с 1 до 31 декабря.

У тех, кто не успел рассказать о своей мечте Деду Морозу, есть ещё два дня, чтобы написать и отправить ему письмо. Опустить послание можно и в обычный почтовый ящик, просто указав адресата: все сотрудники Почты знают, где живёт волшебник. Чтобы получить от Деда Мороза ответ, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты сортировали новогоднюю почту и отправляли её в резиденции волшебников. Послания от детей и взрослых со всей страны получил не только Дед Мороз, но и его национальные коллеги — Урал Мороз, Ямал Ири, Хел Мучи в Чувашии, Йушто Кугыза в Марий Эл, Чысхаан в Якутии, Паккайне в Карелии, Кыш Бабай в Татарстане, Сагаан Убгэн в Улан-Удэ и Тол Бабай в Удмуртии.

Удмуртскому Тол Бабаю пришло уже порядка 500 посланий, причём не только со всей России, но и из самых разных уголков мира — даже с Сейшельских островов. В этом году на все письма, в которых указан обратный адрес, волшебник обязательно ответит. Помогает ему разбирать корреспонденцию Лымы ныл (ледяная девочка). В письмах ребята просят Тол Бабая не только о новогодних подарках — некоторые обращаются к нему за помощью. По словам самого волшебника, больше всего его трогают послания, в которых дети желают здоровья своим близким. Бывает, что пишут и загадывают желания взрослые. Несколько лет назад один мужчина попросил Тол Бабая о внуке: до этого у него были только внучки. На следующий год счастливый дед приехал в усадьбу и рассказал, что его желание исполнилось.

До Нового года ещё несколько дней, но маленькие чудеса уже начали случаться. Во время поездки в «Пряничном трамвае» в Коломне дети написали письма Деду Морозу. В конце экскурсии их ждал сюрприз: на остановке стоял сам Дедушка и уже держал в руке конверты с их посланиями.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
29 декабря 2023  19:19
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
58
в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
28 декабря 2023  20:09
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
592
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
28 декабря 2023  19:24
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
1449
28 декабря 2023  15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
674
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
28 декабря 2023  13:46
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
582
Весь список