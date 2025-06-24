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Побит рекорд по количеству поданных проектов на форум «Сильные идеи для нового времени»

24 июня 2025 16:20
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От региона поступило более 1700 идей, и эта цифра сама говорит о заинтересованности жителей.

На следующей неделе состоится деловая программа и подведение итогов форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ, Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ. 2 июля на площадке форума пройдут дискуссии и очные защиты идей, прошедших ранее отбор на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. 3 июля – пленарное заседание с участием авторов лучших инициатив.

В 2025 году на форум поступали заявки по пяти направлениям деятельности АСИ: это социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, а также экологическая и климатическая национальные инициативы.

Самарская область традиционно вошла в число наиболее активных регионов страны по количеству идей, размещенных на платформе. От региона поступило более 1700 идей, и эта цифра сама говорит о заинтересованности жителей. По количеству поданных инициатив лидирует социальная сфера: 1127 из них напрямую связаны с поддержкой участников СВО, семей и молодежи. Среди ключевых тем – укрепление института семьи, повышение рождаемости, поддержка многодетных родителей, участников СВО и их семей и развитие сельских территорий.

В этом году в стране подали более 35 тысяч решений. Для сравнения, в 2024 году было представлено около 30 тысяч проектов. Всего с 2020 года было подано более 120 тысяч идей. Форум получил поддержку Главы государства Владимира Путина.

 «Участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнёров. Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны. Тоже самое можно сказать и про конкурс брендов, который дает региональным брендам реальные инструменты для кратного роста», – отметил глава организационного комитета форума, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин. 

Как отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, за годы проведения форум стал важным отражением общественного запроса и той проблематики, которая волнует граждан России. «Логика отбора очень проста: подать заявку может абсолютно любой гражданин России и даже зарубежных стран. Традиционно наиболее активно предлагали идеи по социальному направлению, а также возрождению сёл и деревень, поддержке локальных продуктов, креативным проектам и формированию экологически здоровой среды в населенных пунктах», – пояснила Светлана Чупшева.

Вот как выглядит ТОП-10 самых популярных тем по числу поданных заявок:

Привитие ценностей и формирование здорового образа жизни. 
Новые технологии в медицине, образовании, социальной помощи.
Развитие готовности молодежи к семейной жизни, поддержка молодой семьи, содействие укреплению института семьи, сохранение и продвижение в обществе традиционных семейных и духовно-нравственных российских ценностей.
Увеличение рождаемости, поддержка семьи и многодетности, корпоративные программы по поддержке работников с детьми,
Возрождение сел и деревень. 
Поддержка участников СВО и их семей.
Поддержка локальных продуктов и брендов.
Культурное программирование: креативные проекты, развивающие территорию.
Новые технологии, AI – решения для бизнеса и предпринимательства.
Формирование экологически здоровой среды в населенных пунктах.

Форум «Сильные идеи для нового времени» – это точка притяжения инициатив, способных изменить страну уже сегодня, говорит советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков. «Нам важно поддерживать лидеров, которые предлагают конкретные решения, опирающиеся на ценности развития, технологического суверенитета и социального благополучия. В этом году мы услышим о новых именах и проектах, которые станут частью позитивных перемен и внесут реальный вклад в развитие России, - сказал Антон Кобяков. - Страну меняют люди: АСИ как проектный офис Президента вместе с партнёрами объединяет усилия общества, государства и бизнеса. Миссия Агентства – создание возможностей для самореализации амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, строить страну, в которой хочется жить и работать. Для этого в Агентстве идет постоянный поиск, отбор, создание, поддержка и масштабирование самых перспективных проектов».

 

Фото организаторов форума «Сильные идеи для нового времени»

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