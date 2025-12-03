Победители третьего сезона «Научной Вселенной» вернулись из научной экспедиции на космодром Восточный

Я нашел ошибку
Праздничный концерт в Доме культуры «Заря» собрал около 400 участников и зрителей.
В Самаре отметила свое 20-летие Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ»
Эта двойная победа еще раз подтверждает, что Самара сегодня развивается как один из основных туристических центров Поволжья.
Туристические проекты Самары отмечены наградами Международной премии «Russian Event Awards 2025»
Фестиваль традиционно объединяет профессиональное сообщество и жителей города, создавая пространство для обмена опытом, развития дизайнерской среды и раскрытия новых талантов.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»
Новый музей Самарского театра оперы и балета станет и важной образовательной площадкой: в будущем здесь будут проходить лекции сотрудников Бахрушинского театрального музея, обзорные экскурсии и тематические программы.
Бахрушинский театральный музей открыл постоянную экспозицию в САТОБ
Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.  
Самарская телебашня озарится праздничной подсветкой в День добровольца (волонтёра)
Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности «Цветной мир» в Промышленном подразделении.
Около 400 ребят проходят коррекцию в группах кратковременного пребывания в Самаре  
В соревнованиях участвовали команды из семи регионов. Сборная Самарской области стала четвертой.
В Самаре прошел ЧР по хоккею спорта глухих
В гости к самарским школьникам и дошкольникам приедут бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров и футбольный блогер АртПо.
В Самаре пройдут фестивали «Урок футбола» и «Звездочки футбола»
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Победители третьего сезона «Научной Вселенной» вернулись из научной экспедиции на космодром Восточный

138
В числе победителей – представительница Самарской области  Яна Русских (Самарский государственный технический университет), участвовавшая в треке «Биоэкономика».

18 победителей третьего сезона научно-просветительского конкурса «Научная Вселенная» вернулись из поездки на космодром Восточный. В путешествие отправились школьники и студенты из Казани, Краснодара, Самары, Иркутска, Королёва, Санкт-Петербурга, Перми, Москвы и других городов России. Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий. Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения интереса к науке и привлечение талантливой молодежи к сфере исследований и разработок.

В числе победителей – представительница Самарской области  Яна Русских (Самарский государственный технический университет), участвовавшая в треке «Биоэкономика». 

Научное путешествие началось с посещения Астрономического центра с возможностью заглянуть под купол телескопа, осмотреть рабочее место наблюдателя и усвоить полученные знания на лекции-квизе.

Экскурсию на космодроме Восточный открыла трансбордерная галерея — высокотехнологичный комплекс, где сосредоточены транспортно-логистические и инженерные процессы по автоматизации всех стадий подготовки ракеты-носителя: от доставки и сборки основных модулей до подготовки к транспортировке на стартовую площадку. 
Особое впечатление на ребят произвела мобильная башня обслуживания — уникальная в своем роде конструкция, существующая в единственном экземпляре и разработанная специально для космодрома Восточный. Башня позволяет обеспечить сборку и техническое обслуживание ракеты, а также производить заключительные проверки перед запуском. Экскурсоводы отметили, что именно эта башня стала для них одним из символов высокотехнологичной российской космической инфраструктуры.
«Поездка стала настоящим открытием. Я увидела процессы, которые раньше представляла только в теории, пообщалась с начальником стартового комплекса и оценила, как устроена отрасль изнутри. После экспедиции ещё сильнее захотелось связать свою жизнь с наукой и космонавтикой, чем активно сейчас занимаюсь», — поделилась Яна Санталова, победительница трека «Освоение космоса», студентка 4 курса технологического университета им. А.А. Леонова в г. Королёв. 

В рамках поездки на космодром Восточный победители стали участниками научно-просветительского мероприятия, посвященного новым перспективам освоения космоса. Ребята узнали не только об особенностях запуска космических кораблей, но и о перспективах межпланетных перелетов – плазменных двигателях, разрабатываемых Госкорпорацией «Росатом».
«Конкурс объединяет смелые идеи и инженерное мышление молодых исследователей, давая им возможность погрузиться в современные научные вызовы и технологии будущего. Поездка на космодром Восточный и знакомство с плазменными двигателями для ребят — это не просто знания, а шаг к развитию новых технологий, которые изменят не только космос, но и энергетику и транспорт на Земле, снижая экологическую нагрузку», – отметил Николай Климов, директор по науке и стратегии – директор отделения научного института «Росатома» в Троицке.
В ходе мероприятия начальник стартового комплекса «Ангара» Олег Баронецкий рассказал ребятам об особенностях строения и запуска ракет-носителей «Ангара».
Полный список 18 участников научной экспедиции на космодром Восточный - победителей конкурса «Научная Вселенная» 2025 года 
(9 школьников и 9 студентов):
1. Трек «Биоэкономика»
· Русских Яна Маратовна, Самарский государственный технический университет, Самара
· Киселева Екатерина Сергеевна, ГБОУ СОШ 47 им. Д.С.Лихачева, Санкт-Петербург
2. Трек «Инновационное проектирование»
· Кононов Даниил Евгеньевич, ГБОУ СОШ 47 им. Д.С.Лихачева, Санкт-Петербург
· Маркелова Юлия Викторовна, РАНХиГС, Москва
3. Трек «Квантовые технологии»
· Ковалев Тимофей Алексеевич, МБОУ «Псковский технический лицей», Псков
· Митченкова Виолетта Вадимовна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Смоленск
4. Трек «Освоение космоса»
· Рубцова Анастасия Алексеевна, ГБОУ лицей №389 «ЦЭО», Санкт-Петербург
· Санталова Яна Александровна, Технологический университет им. А.А. Леонова, Королёв
5. Трек «Беспилотные авиационные системы»
· Ковалев Дмитрий Алексеевич, МОУ гимназия №7, Лыткарино
· Афанасьева Елена Максимовна, ПНИПУ, Пермь
6. Трек «Генетика и персонализированная медицина»
· Романова Софья Алексеевна, Гимназия №1 ОГУ им. И.С. Тургенева, Орёл
· Груценко Светлана Викторовна, НИУ ВШЭ, Москва
7. Трек «Научная фантастика»
· Дроздова Таисия Андреевна, МБОУ «Кетовская СОШ», Курганская область
· Лунина Марина Андреевна, ИГУ, Иркутск
8. Трек «Информационные технологии и большие данные»
· Шашев Кирилл Павлович, ККЭП, Краснодар
· Зотова Таисия Евгеньевна, МБОУ «СОШ №5», Кемерово
9. Трек «Новые материалы и химия»
· Бельц Тимофей Олегович, МБОУ «СОШ № 28», Киселевск
· Сенченко Тимофей Тарасович, КФУ, Казань

 

Фото предоставлено организаторами конкурса «Научная Вселенная»

