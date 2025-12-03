Победители третьего сезона «Научной Вселенной» вернулись из научной экспедиции на космодром Восточный

18 победителей третьего сезона научно-просветительского конкурса «Научная Вселенная» вернулись из поездки на космодром Восточный. В путешествие отправились школьники и студенты из Казани, Краснодара, Самары, Иркутска, Королёва, Санкт-Петербурга, Перми, Москвы и других городов России. Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий. Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения интереса к науке и привлечение талантливой молодежи к сфере исследований и разработок.

В числе победителей – представительница Самарской области Яна Русских (Самарский государственный технический университет), участвовавшая в треке «Биоэкономика».

Научное путешествие началось с посещения Астрономического центра с возможностью заглянуть под купол телескопа, осмотреть рабочее место наблюдателя и усвоить полученные знания на лекции-квизе.

Экскурсию на космодроме Восточный открыла трансбордерная галерея — высокотехнологичный комплекс, где сосредоточены транспортно-логистические и инженерные процессы по автоматизации всех стадий подготовки ракеты-носителя: от доставки и сборки основных модулей до подготовки к транспортировке на стартовую площадку.

Особое впечатление на ребят произвела мобильная башня обслуживания — уникальная в своем роде конструкция, существующая в единственном экземпляре и разработанная специально для космодрома Восточный. Башня позволяет обеспечить сборку и техническое обслуживание ракеты, а также производить заключительные проверки перед запуском. Экскурсоводы отметили, что именно эта башня стала для них одним из символов высокотехнологичной российской космической инфраструктуры.

«Поездка стала настоящим открытием. Я увидела процессы, которые раньше представляла только в теории, пообщалась с начальником стартового комплекса и оценила, как устроена отрасль изнутри. После экспедиции ещё сильнее захотелось связать свою жизнь с наукой и космонавтикой, чем активно сейчас занимаюсь», — поделилась Яна Санталова, победительница трека «Освоение космоса», студентка 4 курса технологического университета им. А.А. Леонова в г. Королёв.

В рамках поездки на космодром Восточный победители стали участниками научно-просветительского мероприятия, посвященного новым перспективам освоения космоса. Ребята узнали не только об особенностях запуска космических кораблей, но и о перспективах межпланетных перелетов – плазменных двигателях, разрабатываемых Госкорпорацией «Росатом».

«Конкурс объединяет смелые идеи и инженерное мышление молодых исследователей, давая им возможность погрузиться в современные научные вызовы и технологии будущего. Поездка на космодром Восточный и знакомство с плазменными двигателями для ребят — это не просто знания, а шаг к развитию новых технологий, которые изменят не только космос, но и энергетику и транспорт на Земле, снижая экологическую нагрузку», – отметил Николай Климов, директор по науке и стратегии – директор отделения научного института «Росатома» в Троицке.

В ходе мероприятия начальник стартового комплекса «Ангара» Олег Баронецкий рассказал ребятам об особенностях строения и запуска ракет-носителей «Ангара».

Полный список 18 участников научной экспедиции на космодром Восточный - победителей конкурса «Научная Вселенная» 2025 года

(9 школьников и 9 студентов):

1. Трек «Биоэкономика»

· Русских Яна Маратовна, Самарский государственный технический университет, Самара

· Киселева Екатерина Сергеевна, ГБОУ СОШ 47 им. Д.С.Лихачева, Санкт-Петербург

2. Трек «Инновационное проектирование»

· Кононов Даниил Евгеньевич, ГБОУ СОШ 47 им. Д.С.Лихачева, Санкт-Петербург

· Маркелова Юлия Викторовна, РАНХиГС, Москва

3. Трек «Квантовые технологии»

· Ковалев Тимофей Алексеевич, МБОУ «Псковский технический лицей», Псков

· Митченкова Виолетта Вадимовна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Смоленск

4. Трек «Освоение космоса»

· Рубцова Анастасия Алексеевна, ГБОУ лицей №389 «ЦЭО», Санкт-Петербург

· Санталова Яна Александровна, Технологический университет им. А.А. Леонова, Королёв

5. Трек «Беспилотные авиационные системы»

· Ковалев Дмитрий Алексеевич, МОУ гимназия №7, Лыткарино

· Афанасьева Елена Максимовна, ПНИПУ, Пермь

6. Трек «Генетика и персонализированная медицина»

· Романова Софья Алексеевна, Гимназия №1 ОГУ им. И.С. Тургенева, Орёл

· Груценко Светлана Викторовна, НИУ ВШЭ, Москва

7. Трек «Научная фантастика»

· Дроздова Таисия Андреевна, МБОУ «Кетовская СОШ», Курганская область

· Лунина Марина Андреевна, ИГУ, Иркутск

8. Трек «Информационные технологии и большие данные»

· Шашев Кирилл Павлович, ККЭП, Краснодар

· Зотова Таисия Евгеньевна, МБОУ «СОШ №5», Кемерово

9. Трек «Новые материалы и химия»

· Бельц Тимофей Олегович, МБОУ «СОШ № 28», Киселевск

· Сенченко Тимофей Тарасович, КФУ, Казань

Фото предоставлено организаторами конкурса «Научная Вселенная»