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Победители Российской студенческой весны получат денежные премии

13 апреля 2022 17:42
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Премия позволит выявить лидеров в области культуры, искусства и креативных индустрий и оказать им адресную финансовую и экспертную поддержку.

Проект II Национальная премия поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна», представленный Центром студенческих программ Российского Союза Молодежи, победил в первом грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Размер поддержки составил почти 8 миллионов рублей.

Премия позволит выявить лидеров в области культуры, искусства и креативных индустрий среди учащихся образовательных организаций России в возрасте от 16 до 35 лет и оказать им адресную финансовую и экспертную поддержку. Кроме того, в рамках премии наградят объединения, реализующие творческую деятельность в вузах и профессиональных образовательных организациях.

Образовательно-консультационная и конкурсная программа премии объединит 50 000 участников из 85 регионов России, станет пространством для создания 2000 новых работ. Студенты вузов и СПО смогут проявить себя в 11 наиболее популярных среди молодёжи творческих направлениях: вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, а также в оригинальном жанре, моде, арте и региональной программе. Дополнительно для студентов вузов предложены направления: видео и журналистика, для обучающихся СПО – медиа. 

Участники региональных отборов конкурсных направлений Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» смогут претендовать на премию в размере 100 000 рублей, победители «Региональной программы» - на 250 000 рублей. 

Кроме того, в рамках премии будет реализован первый Всероссийский конкурс на лучшую организацию творческой деятельности в образовательных организациях РФ. Объединения подавшие заявки в системе «КлубРСМ» https://club.ruy.ru/events/40/, и, победившие в конкурсе получат денежные премии в размере 250 000 рублей.

«В 2020 году АНО «Россия – страна возможностей» провела опрос выпускников бакалавриата и магистратуры. Свое мнение высказали 8000 выпускников 67 вузов из 46 регионов России. Для четверти опрошенных самым запоминающимся событием студенческого времени стало участие в Студенческой весне. По-моему, очень говорящие результаты. Но мы не стоим на месте, продолжаем развивать Студвесну и призываем наших участников тоже двигаться вперед. Все мероприятия «Российской студенческой весны», в том числе и Национальная премия, направлены на поддержку и развитие творческой молодежи. Каждый участник юбилейной «Студенческой весны» 2022 года получит дополнительную возможность прокачать свои творческие навыки. Ребят ждёт образовательный блок. Это будут мастер-классы с экспертами по повышению уровня художественного мастерства и развитию себя как творческой личности, по созданию индивидуального бренда», – отметил член Общественной палаты РФ, председатель РСМ Павел Красноруцкий. 

Конкурсными площадками премии станут 3 всероссийских мероприятия Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей»:  XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования (май, г. Самара), XXX (I) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций (июнь, г. Челябинск), Всероссийский конкурс на лучшую организацию творческой деятельности в образовательных организациях (май, онлайн формат). 

Дополнительно победители премии получат возможность участия в качестве артистов Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны и шанс продемонстрировать свои таланты на лучших концертных площадках в разных уголках России.

 

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