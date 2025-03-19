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Победители регионального этапа «Театрального Приволжья» провели творческую лабораторию для руководителей школьных театров

19 марта 2025 14:40
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Традиционно во время проведения фестиваля в Самарском регионе проходят мастер-классы, творческие лаборатории как для участников самодеятельных театров, так и для их руководителей, а также показы лучших спектаклей – победителей регионального этапа.

Фестиваль «Театральное Приволжье» объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО. «Театральное Приволжье» продвигает молодежное театральное искусство, поддерживает самодеятельные коллективы, развивает лучшие театральные традиции.

Фестиваль любительских театров – это не только творческий, но и образовательный проект, в рамках которого участники фестиваля учатся новому сами и делятся своим мастерством с самодеятельными детскими и театральными коллективами.

Традиционно во время проведения фестиваля в Самарском регионе проходят мастер-классы, творческие лаборатории как для участников самодеятельных театров, так и для их руководителей, а также показы лучших спектаклей – победителей регионального этапа.

В региональном этапе в фестивальной номинации «Лучший детский спектакль» в этом году лауреатом I степени стал Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» (режиссер Виктор Михайлов, ЦВР «Крылатый» г. Самара). Спектакль «Вечный хлеб» отмечен жюри за лучшую режиссерскую работу и лучшее музыкальное оформление.

Ведущий режиссер молодежного театрального сообщества Самаркой области Виктор Михайлов, руководитель коллектива «Аленький цветочек», который неоднократно становился победителем окружного этапа «Театрального Приволжья», провел очередную лабораторию для руководителей школьных театральных коллективов. Участники  искали и отрабатывали художественно-выразительные формы в работе над драматическим материалом,

отработают создание этюдов-ассоциаций, прологов, режиссерских пауз. «Один из любимейших наших фестивалей – это фестиваль «Театральное Приволжье». Здесь можно показать свои таланты и самое главное, что этот фестиваль грантовый – победителей премируют еще и материально, для того чтобы создать новый спектакль – ведь это затратно не только по силам моральным, но и материальным. И это всегда стимул и для хорошей работы, и для победы», – отметил  режиссер Виктор Михайлов.

Во время лаборатории студенты областного училища культуры и искусств помогли создать режиссерские этюды. «Перекладываешь себя в эту куклу – вот у тебя есть шток или нитки, или ты надел ее на руку. Все ты уже не играешь собой, все что у тебя есть, – поделился секретами мастерства актер театра кукол «Аленький цветочек» ЦВР «Крылатый» Данила Концевой. – Ты должен понимать, что куда смотрит нос, смотрит и сама кукла - ты вкладываешь в нее голос и свои эмоции».

Также в лаборатории приняли участие старшеклассники, которые уже в школе интересуются вопросами режиссуры и организацией сценического пространства. «Честно говоря, я горжусь тем, что я начинала здесь, теперь сам преподаю детям, – рассказала Елена Маликова, руководитель театральной студии «Росток и встреча» ДШИ №8 «Радуга» г. Самары. – Современные дети очень креативные, стремятся развить образное мышление, наша задача – помочь им выразить себя и понять себя. Ценность таких лабораторных занятий очевидна: мы не просто здесь обмениваемся опытом, а еще вдохновляемся».

Напомним, что имена лауреатов фестиваля станут известны 27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов  покажут по телевидению и в интернете.

 «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и является самым масштабным театральным проектом округа. В нем уже приняли участие более 20 тысяч юных артистов и 200 тысяч зрителей. В этом сезоне в финале окружного этапе Самарский регион представят два ведущих любительских коллектива – Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» и театр-студия «Галифе» Дома офицеров Самарского гарнизона.

Организаторы регионального этапа фестиваля – министерство культуры Самарской области, министерство образования Самарской области и министерство молодежной политики Самарской области, агентство социокультурных технологий.

 

Фото: Агентство социокультурных технологий

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