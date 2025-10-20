Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый» стал полицейский из Самары

143

С 7 по 16 октября на территории Самарской области проходил второй этап Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый».

Жители и гости региона путем онлайн-голосования выбирали самого «народного» представителя службы участковых уполномоченных полиции.

В результате с большим отрывом победу одержал подполковник полиции Сергей Пожаров.

Как отметила начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юлия Ситникова:

«Конкурс «Народный участковый» проводится с целью знакомства населения с задачами и особенностями службы участковых уполномоченных полиции, которые день за днем обеспечивают порядок и безопасность граждан, кроме того - это возможность оценить работу полицейских через призму общественного мнения, а также более подробно объяснить людям, какую помощь они могут получить и куда нужно обращаться, столкнувшись со сложной жизненной ситуацией».

Самарский «Народный участковый» будет представлять нашу область в третьем Федеральном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября.