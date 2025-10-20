Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый» стал полицейский из Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый» стал полицейский из Самары

20 октября 2025 17:20
143
Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый» стал полицейский из Самары

С 7 по 16 октября на территории Самарской области проходил второй этап Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый».

Жители и гости региона путем онлайн-голосования выбирали самого «народного» представителя службы участковых уполномоченных полиции.

В результате с большим отрывом победу одержал подполковник полиции Сергей Пожаров. 

Как отметила начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних     ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юлия Ситникова: 

«Конкурс «Народный участковый» проводится с целью знакомства населения с задачами и особенностями службы участковых уполномоченных полиции, которые день за днем обеспечивают порядок и безопасность граждан, кроме того - это возможность оценить работу полицейских через призму общественного мнения, а также более подробно объяснить людям, какую помощь они могут получить и куда нужно обращаться, столкнувшись со сложной жизненной ситуацией».

Самарский «Народный участковый» будет представлять нашу область в третьем Федеральном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
163
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
189
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
310
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
499
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
532
Весь список