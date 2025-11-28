Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре

В этот раз его участниками стали 22 дошкольных образовательных учреждения, а в финал вышли девять номинантов.

В номинации «Формирование элементарных представлений из области естествознания и инженерии у дошкольников» лидером стал детский сад № 153, где на протяжении нескольких лет развивается конструирование и робототехника. В номинации «Реализация проектов по приобщению дошкольников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям» победил детский сад № 188 – здесь особое внимание уделяется знакомству детей с устным народным творчеством и культурным наследием. В номинации «Создание условий, направленных на творческое развитие дошкольников» победил детский сад № 42 «Подсолнушек». В числе лауреатов конкурса – детские сады №№ 62, 174, 186, 295, 354 и 362.

Победителям и лауреатам конкурса были вручены почетные грамоты Департамента образования. Далее они представят свой опыт работы на региональном этапе конкурса.