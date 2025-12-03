По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
Экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
-0.24
EUR 89.85
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области

215
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня отмечается Международный день инвалидов, символизирующий единение наших усилий в создании равных возможностей для всех граждан.

В Самарской области проживает почти 210 тысяч граждан с особыми потребностями. Защита их прав, создание комфортных условий для реабилитации, социализации и жизнеустройства – одна из важнейших задач Правительства Самарской области.

Для этого в нашем регионе в тесном взаимодействии с общественными организациями продвигаются новые социальные сервисы, совершенствуется многопрофильная реабилитационная помощь, развивается система инклюзивного образования, расширяются возможности трудоустройства граждан с ОВЗ. Особое внимание мы уделяем поддержке и реабилитации наших защитников Отечества, участников специальной военной операции.

Дорогие друзья! Несмотря на ограничения по здоровью, вы не теряете бодрости и жизнелюбия, активно участвуете в общественных процессах, каждый день проявляя при этом неослабевающую силу духа и воли. Многие из вас помогают другим, реализуют свои таланты, способности и профессиональные навыки в самых разных сферах – в экономике, образовании, культуре, спорте, творчестве.

От всей души желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и благополучия! 

 

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
03 декабря 2025, 12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
Протяженность участка первого этапа магистрали - более 14 км, выполнена реконструкция свыше 11 км и строительство 2,8 км дороги. Число полос движения – от 4 до 6. Транспорт
165
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
03 декабря 2025, 11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
Первый этап магистрали включает в себя дорогу от выезда из Самары до Ракитовского шоссе. Трасса шестиполосная. Транспорт
263
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
03 декабря 2025, 09:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
Это напоминание нам о необходимости сохранять историческую память, воспитывать подрастающее поколение на примере тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и... Общество
284
В центре внимания
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
160
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
259
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
208
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2025  09:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
263
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
901
Весь список