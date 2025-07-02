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По мнению самарцев, уровень МРОТ должен составлять в среднем 51200 рублей в месяц

2 июля 2025 09:41
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По мнению самарцев, уровень МРОТ должен составлять в среднем 51200 рублей в месяц

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения мегаполисов.

В Самаре желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 51200 руб., полгода назад, в январе 2025 года, эта сумма была равна 51400 руб., в сентябре 2024 года – 50200 руб.

Москвичи же считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62900 рублей в месяц. При этом текущий МРОТ в Москве равен 32916 рублей, что почти вдвое ниже желаемого уровня.

На втором месте по ожиданиям жителей находится Санкт-Петербург, где желаемый минимальный заработок оценивается в 59000 рублей. Однако фактический размер МРОТ в городе составляет 28750 рублей.

Третью позицию занимает Хабаровск — здесь жители оценили МРОТ в 58700 рублей в месяц.

Помимо двух столиц и Хабаровска, в топ-5 городов с самыми высокими запросами к МРОТ вошли Казань (55800 рублей) и Владивосток (55700 рублей).

Наиболее скромные ожидания зафиксированы в Кирове (48500 рублей), Рязани и Ижевске (по 49300 рублей), а также в Нижнем Новгороде (49600 рублей), Ярославле (50500 рублей) и Томске (50700 рублей).

Самый заметный рост ожиданий к МРОТ за последние полгода (плюс по 3%) наблюдается в Астрахани (51000 рублей), Волгограде (50900 рублей), Пензе (50800 рублей), Нижнем Новгороде (49600 рублей) и Ижевске (49300 рублей).

Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек
Населенных пунктов: 37
Время проведения: 12 мая — 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет
Размер выборки: 27500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 500 респондентов из городов-полумиллионников

Теги: Опрос

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