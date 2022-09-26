По инициативе Уполномоченного по правам человека впервые в Самарской области состоялся «круглый стол» «Меры пресечения и практика их избрания»

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22 сентября впервые в Самарской области тему обсудили широким кругом экспертов, в присутствии СМИ, в Самарской Губернской Думе. Участниками «круглого стола» стали: депутаты, представители руководства Самарского областного суда, прокуратуры Самарской области, Главного управления МВД России по Самарской области, следственного управления Следственного комитета России по Самарской области, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области, департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, представители адвокатского сообщества, заведующие кафедрами вузов Самарской области, общественных советов при правоохранительных органах. По видеосвязи также присоединились преподаватели и студенты юридических факультетов самарских вузов, члены общественных организаций.

Необходимость проведения данного заседания вызвана тем, что в настоящее время применение уголовно-процессуальной меры принуждения в виде заключения под стражу не во всех случаях обусловлено крайней необходимостью и зачастую избирается судами без внимательного изучения и всесторонней оценки всех, предусмотренных действующим законом оснований.

- Мы этой темой занимаемся давно. На протяжении нескольких лет в своем ежегодном докладе я как Уполномоченный по правам человека указываю на избыточность применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом говорят и статистические данные и материалы, которые получаем от правоохранительных органов. Я приведу пример: на протяжении длительного времени, начиная с 2017 года, у нас практически не применялась такая мера пресечения как залог, домашний арест применялся в незначительных количествах по сравнению с заключением наших граждан под стражу. И это очень беспокоит правозащитников, поскольку избыточность применения меры пресечения - самой жесткой в уголовном законодательстве, вызывает больше всего обращений наших граждан. Это заставило нас проанализировать ситуацию, в связи с чем был подготовлен специальный доклад по этому вопросу, который обсуждался в прошлом году с руководителями Самарского областного суда и прокуратуры области, а также на заседании Самарской Губернской Думы, - поделилась во вступительном слове Ольга Дмитриевна Гальцова, Уполномоченный по правам человека.

- Эта тема самая близкая адвокатскому сердцу, потому что наши подзащитные – это наша половина, и наша главная задача, чтобы все их права были защищены. Защищать права подзащитного намного удобнее, когда он постоянно находится в контакте с адвокатом, я думаю от этого выиграет только правосудие в целом. Я приветствую проведение этого «круглого стола», отдельные слова благодарности Ольге Дмитриевне Гальцовой, которая постаралась инициировать, пригласить достаточно весомый пул участников. Я думаю, обсуждение будет на пользу правоприменительной практике, - отметила Татьяна Дмитриевна Бутовченко, президент Палаты адвокатов Самарской области.

Вместе с тем, после подготовки вышеуказанного специального доклада, только в первом полугодии 2022 года в суды поступило 37 ходатайств об избрании меры пресечения в виде залога, которые были удовлетворены. Уполномоченный по правам человека считает, что применение данной меры пресечения необходимо продолжать на системной основе и шире использовать ее в случаях, когда возможно избежать более строгой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Аналогичная положительная динамика обозначилась и по избранию меры пресечения в виде домашнего ареста, практика применения которого на протяжении последних лет оставалась практически неизменной. Так, например, в 2018 году удовлетворялось 84 соответствующих ходатайств, в 2019 году – 60, в 2020 году – 76. Вместе с тем, в первом полугодии 2022 года отмечается существенное увеличение количества фактов применения домашнего ареста до 244 случаев.

Теме более широкого применения мер пресечения, не связанных с лишением свободы, в последнее время часто уделяется внимание Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, законодательными органами нашей страны, правозащитниками, а также адвокатским сообществом. Все эти меры направлены на то, чтобы достигать целей уголовно-процессуального воздействия без изоляции человека от общества.

С докладом выступила председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Самарской Губернской Думы Екатерина Ивановна Кузьмичева, которая отметила необходимость дальнейшего совершенствования законодательства, регламентирующего применение мер пресечения.

Относительно правового регулирования и практики применения мер пресечения, затрагивающих основополагающие права человека с докладами выступили: заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Самарского университета, кандидат юридических наук Константин Анатольевич Савельев; член Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, директор института права Тольяттинского государственного университета, доктор юридических наук, профессору кафедры уголовного права и процесса Светлана Ивановна Вершинина; почетный работник прокуратуры, член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии юридического института Самарского университета Владимир Кузьмич Смородинов.

По вопросам обоснованности избрания и неоднократного продления данной меры пресечения выступили: заместитель председателя Самарского областного суда Алексей Викторович Копытин; начальник отдела № 2 Управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Михайлович Клещенок; заместитель руководителя отдела – руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Анна Владимировна Худова; заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области Игорь Петрович Бровяков. А также адвокаты, на которых возлагается порой очень непростая обязанность по отстаиванию интересов своих доверителей, в том числе - при избрании мер пресечения: Вячеслав Анатольевич Яблоков, Андрей Иванович Карномазов, Дмитрий Алексеевич Тараборин, Алексей Викторович Свирякин.

Третий вопрос повестки «круглого стола» касался соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания. Консультант аппарата Уполномоченного по правам человека Павел Александрович Адоевский в своем выступлении отметил, что в Самарской области условия содержания в отдельных следственных изоляторах требуют приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в области прав и свобод человека.

Слово для выступления на «круглом столе» было предоставлено помощнику начальника УФСИН России по Самарской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Антону Борисовичу Виндугову и начальнику отдела организации охраны и конвоирования, спецучреждений полиции отдела организации охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Евгению Сергеевичу Шоренкову.

По окончанию выступлений Ольга Дмитриевна Гальцова поблагодарила участников и выразила надежду на профессиональный и конструктивный диалог, а также выработку конкретных предложений и рекомендаций, которые будут способствовать дальнейшему совершенствованию правоприменительной практики при избрании мер пресечения.