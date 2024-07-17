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На всей территории земель лесного фонда Самарской области.
По 23 июля продлен запрет пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
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По 23 июля продлен запрет пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

17 июля 2024 16:55
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На всей территории земель лесного фонда Самарской области.

Приказ Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 17.07.2024 № 505, в соответствии с которым продлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств по 23.07.2024 на всей территории земель лесного фонда Самарской области.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

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