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Площадка форума «иВолга» готова встречать участников

22 июля 2025 23:51
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22 июля в Фестивальном парке на Мастрюковских озёрах состоялась финальная приёмка площадки Молодёжного форума.

22 июля в Фестивальном парке на Мастрюковских озёрах состоялась финальная приёмка площадки Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. В обходе территории и рабочем совещании приняли участие представители Правительства Самарской области, Дирекция форума и профильные ведомства.

Участники встречи осмотрели ключевые объекты инфраструктуры форума. Особое внимание было уделено состоянию жилых лагерей, медпунктов, гигиенических зон, систем связи и навигации. Всего на поляне установлено более 600 туристических палаток, включая инклюзивный городок для участников с ограниченными возможностями здоровья. Для комфорта участников созданы гигиенические зоны, установлены душевые, а также организован питьевой режим.

Безопасность участников на Поляне обеспечена круглосуточным дежурством спасателей, волонтёров и комендантов. Установлены камеры видеонаблюдения, работают четыре пункта КПП. Помимо этого, при поддержке регионального отделения Движения Первых и Главного управления МВД по Самарской области, создан гражданско-патриотический отряд «Ястребы», которые будут принимать активное участие в патрулировании территории форума.

«Важно, что инфраструктура готова не только физически, но и содержательно. Все службы сработали слаженно: от строительства и логистики до медицинского сопровождения и цифрового обеспечения. Мы сделали всё, чтобы создать комфортные и безопасные условия для участников. «иВолга» по праву считается одним из самых масштабных и популярных форумов в линейке Росмолодёжь.Форумы. В этом году конкурс на участие в форуме составил 20 человек на место. Уверен, мы достойно встретим участников со всей страны и создадим для них пространство, где рождаются инициативы, идеи и настоящая команда», — отметил Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

На совещании с докладами о готовности площадки проведения форума выступили министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов, директор форума Кристина Гнатюк и заместитель директора по безопасности Александр Шилин. Участники обсудили логистику, безопасность, техническое оснащение и ключевые элементы образовательной и культурной программ. Отдельное внимание было уделено вопросам медицинского сопровождения, координации волонтеров, питанию и приему делегаций.

«При подготовке к «иВолге» в первую очередь внимание уделялось двум аспектам: комфортному пребыванию здесь всех участников, гостей, экспертов и, в первую очередь, обеспечению безопасности. Сегодня мы прошли территорию всего лагеря и убедились, что эти задачи однозначно выполнены», — подчеркнул федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев.

«иВолга» соберёт 1400 участников из 80 субъектов Российской Федерации. В течение шести дней их ждёт образовательная и культурная программа, сюжетная игра, экскурсии, встречи, грантовые конкурсы и спортивные события.

С 22 июля и до завершения форума 29 июля территория Фестивального парка будет закрыта для туристических посещений. В целях безопасности, без предварительной аккредитации, которая уже завершена, доступ на площадку невозможен.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Со организаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

 

Фото: пресс-служба молодежного форума ПФО "иВолга"

Теги: Самара

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