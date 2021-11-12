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Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер от сердечной недостаточности

12 ноября 2021 14:27
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Ему было 75 лет.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

"Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет", - сказала телеведущая.

 

Фото:   ТАСС

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