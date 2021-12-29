ПФР расширит перечень мер социальной поддержки и упростит ее получение в 2022 году

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Пенсионный фонд РФ (ПФР) с 2022 года начнет предоставлять гражданам отдельные виды поддержки, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты населения и Роструд, а также упростит их получение, передает ТАСС.

"Условия назначения мер не меняются, для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд РФ их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств", - говорится в сообщении на сайте ПФР.

Как отмечается в сообщении, в 2022 году для семей погибших военнослужащих будет отменена обязанность раз в полгода представлять платежки для подтверждения расходов на коммунальные услуги, чтобы получить компенсацию. Эти сведения ПФР запросит из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

"В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ", - уточнили в фонде. В дальнейшем каналы оформления пособий расширят, будет предоставлена возможность подачи электронных заявлений через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются в 2022 году.

Кроме того, обратиться за выплатами можно будет не только через офисы ПФР, но и через МФЦ. Также с 2022 года сроки оформления большинства выплат сократятся в два раза, рассматривать заявления в ПФР будут от пяти до десяти дней. Столько же времени займет перечисление средств. При этом срок оформления может быть увеличен в случае, если какие-то ведомства не смогут вовремя направить в фонд необходимые для принятия решения по выплате сведения.

Отмечается, что меры поддержки, которые ПФР начнет оказывать с 2022 года, охватят более 2 млн человек. Объем выплат гражданам в течение года достигнет почти 120 млрд рублей.