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Молодые парламентарии обобщили опыт регионов ПФО, а также представили руководителям приволжских парламентов законодательные предложения от молодежи, которые могут помочь укрепить национальное самосознание и защитить традиционные российские духовно-нравств
ПФО: молодые парламентарии обсудили духовно-нравственное воспитание молодежи и подготовку к празднованию 80-летия Победы
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ПФО: молодые парламентарии обсудили духовно-нравственное воспитание молодежи и подготовку к празднованию 80-летия Победы

13 марта 2025 18:48
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Молодые парламентарии обобщили опыт регионов ПФО, а также представили руководителям приволжских парламентов законодательные предложения от молодежи, которые могут помочь укрепить национальное самосознание и защитить традиционные российские духовно-нравств

13 марта 2025 года в Ульяновске прошло X заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах власти Приволжского федерального округа. В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев. Об усилении взаимодействия с парламентскими структурами регионов свидетельствует то, что в заседании Ассоциации приняли участие председатели большинства законодательных органов государственной власти регионов округа. Самарскую область представил Общественный молодёжный парламент при Самарской Губернской Думе.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, а также проведение совместных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель полномочного представителя Президента в ПФО Олег Машковцев, рассказывая об общественно значимых мероприятиях, которые будут проводиться в округе, призвал молодых парламентариев мыслить масштабно и профессионально: оценивать проводимые мероприятия как поводы для нормотворчества. Так, мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прежде всего, повод для того, чтобы определить какие меры должны быть приняты для сохранения исторической памяти, формирования у молодежи устойчивых патриотических установок.

Замполпреда также рассказал о возможностях, которые появятся у молодежи для самореализации в рамках форумных кампаний: международных, всероссийских, окружных и региональных. Крупнейшие из них – форум регионов России и Беларуси в Нижегородской области и форум Сельской молодежи в Чувашии. По его мнению, именно на таких мероприятиях можно хорошо понять ценности и интересы молодого поколения, их запросы и проблемы, которые должны своевременно решаться властью.

Координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО, заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Владимир Москаленко, которого члены Ассоциации в ходе заседания в Ульяновске переизбрали на следующий срок, отметил, что главная задача сегодня – это забота о ветеранах, поддержка защитников Отечества, сохранение исторической памяти.

Также было отмечено, что для укрепления семьи и брака, сохранения духовно-нравственных ценностей и национальной идентичности членами Ассоциации молодежных парламентов ПФО в регионах Приволжского федерального округа реализуется множество мероприятий, проектов и акций, особое внимание уделяется просветительской работе с молодежью. На заседании Ассоциации молодежных парламентов в Ульяновске прозвучало предложение обратиться к Правительству РФ с инициативой разработки обязательного базового курса об информационных войнах и их последствиях. Этот курс будет преподаваться старшеклассникам, учащимся средних профессиональных организаций и вузов, он станет «прививкой» от фейков и ЦИПСО для российской молодежи».

Молодые парламентарии обобщили опыт регионов ПФО, а также представили руководителям приволжских парламентов законодательные предложения от молодежи, которые могут помочь укрепить национальное самосознание и защитить традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Завтра, 14 марта, ключевым мероприятием для молодых парламентариев станет участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, которое посетит полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

 

Фото:  пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

 

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