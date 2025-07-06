Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ.
Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.
6 июля Всемирный день кардиолога
Участники узнают о роли самарских органов государственной безопасности в крупных разведывательных и контрразведывательных операциях, о судьбах и деятельности легендарных разведчиков, биографии которых связаны с Самарой.
Пешеходная экскурсия «Самарский щит: разведка и контрразведка»
Девочку обнаружили на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ.
В Самарской области разыскана 13-летняя девочка
В Ставропольском районе новорожденный пострадал в ДТП
В Ставропольском районе новорожденный пострадал в ДТП
Сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю жительницу Ставропольского района
Сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю жительницу Ставропольского района
Маск объявил о создании политической партии America Party
Маск объявил о создании политической партии America Party
Вячеслав Федорищев провел совет глав муниципальных образований
Вячеслав Федорищев провел совет глав муниципальных образований
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
0.06
EUR 93.01
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пешеходная экскурсия «Самарский щит: разведка и контрразведка»

6 июля 2025 15:10
106
Участники узнают о роли самарских органов государственной безопасности в крупных разведывательных и контрразведывательных операциях, о судьбах и деятельности легендарных разведчиков, биографии которых связаны с Самарой.

Знаете ли вы, что улицы Самары хранят тайны шпионских операций ХХ века?

Маршрут экскурсии проходит по историческим улицам, хранящим память о событиях, о которых не пишут в учебниках истории, откроются вам город с непривычной стороны.

Экскурсовод Музея имени Алабина Елена Мысова расскажет о становлении и деятельности Самарского управления ФСБ России, крупнейших делах самарских чекистов.

Участники узнают о роли самарских органов государственной безопасности в крупных разведывательных и контрразведывательных операциях, о судьбах и деятельности легендарных разведчиков, биографии которых связаны с Самарой.

Начало маршрута — Музей имени Алабина (Ленинская, 142)

На время экскурсии каждому слушателю выдаётся радиогид.   12+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +24, +26°С.
06 июля 2025, 16:39
7 июля в регионе без осадков, до +26°С
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +24, +26°С. Экология
5
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ.
06 июля 2025, 16:09
Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ. Здравоохранение
35
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.
06 июля 2025, 15:41
6 июля Всемирный день кардиолога
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов. Здравоохранение
109
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
5 июля 2025  23:51
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
490
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
5 июля 2025  13:33
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
500
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
5 июля 2025  13:15
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
548
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
5 июля 2025  11:37
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
553
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
5 июля 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
470
Весь список