Пешеходная экскурсия «Самарский щит: разведка и контрразведка»

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Знаете ли вы, что улицы Самары хранят тайны шпионских операций ХХ века?

Маршрут экскурсии проходит по историческим улицам, хранящим память о событиях, о которых не пишут в учебниках истории, откроются вам город с непривычной стороны.

Экскурсовод Музея имени Алабина Елена Мысова расскажет о становлении и деятельности Самарского управления ФСБ России, крупнейших делах самарских чекистов.



Участники узнают о роли самарских органов государственной безопасности в крупных разведывательных и контрразведывательных операциях, о судьбах и деятельности легендарных разведчиков, биографии которых связаны с Самарой.



Начало маршрута — Музей имени Алабина (Ленинская, 142)



На время экскурсии каждому слушателю выдаётся радиогид. 12+

Фото: минкульт СО