Первый отборочный смотр-конкурс фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд» состоится 20 октября

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В 2023 году продолжается реализация II Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд» Самарской области.

Участники - инициативные группы, творческие, народные коллективы старшего возраста, отряды «серебряного» волонтерства, поддерживающие культурные традиции, народное искусство, в том числе представители различных национальностей, проживающих на территории региона в возрасте от 50 лет и старше. В рамках Фестиваля запланированы три отборочных смотр-конкурса в районах Самарской области.

20 октября состоится Первый отборочный смотр-конкурс в Ленинском доме культуры МБУ «Межпоселенческое управление культуры» Красноармейского района, на котором соберутся участники из Волжского, Приволжского, Безенчукского, Кинельского, Красноармейского, Большеглушицкого, Большечерниговского районов, а также городских округов Чапаевск и Самара.

Отборочный смотр-конкурс будет оцениваться в следующих номинациях: «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Хореография», «Вольное народное творчество» и «Народно-прикладное искусство». По результатам всех отборочных смотр-конкурсов будут определены по три творческих коллектива в каждой номинации, которые получат дипломы и памятные призы в рамках церемонии награждения на Гала-концерте фестиваля, сообщает пресс-служба "Центра социальных проектов".

Фото предоставлено пресс-службой "Центра социальных проектов"