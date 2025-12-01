Я нашел ошибку
Главные новости:
В ГД создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили Ларису Долину.
Депутаты пригласили Долину на заседение ГД для обсуждения проблемы сделок с жильем на вторичном рынке
Кульминацией мероприятия стало приготовление рекордной порции салата в форме символа 2026 года - лошади.
В Москве 1 декабря прошел кулинарный фестиваль «Селедка под шубой»
Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства.
Умерла старейшая жительница России Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, ей было 114 лет
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом.
В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.
Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся в Самаре
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).
В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.7
-0.53
EUR 90.34
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся в Самаре

174
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.

Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся 29 ноября 2025 года в Самаре во Дворце культуры железнодорожников имени А. С. Пушкина. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.

Первый Учредительный Круг «Самарского казачьего землячества», в котором приняли участие 14 потомков казаков, состоялся 30 ноября 1990 года в помещении областного музея имени В. И. Ленина. Первым атаманом был избран военный комиссар Промышленного района г. Самары, депутат Самарского областного Совета народных депутатов, полковник Борис Гусев.

В целях координации деятельности казачьих организаций Поволжья и Урала в декабре 1991 года в Самаре был создан «Союз казаков Поволжья и Урала», а 3 апреля 1993 года в здании окружного Дома офицеров на Учредительном Круге было воссоздано Волжское казачье войско. 12 июня 1996 года Волжское казачье войско первым было внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!» проводится в Самаре ежегодно с 2015 года в целях пропаганды ценностей казачества и идей патриотизма среди населения региона. Его организуют Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» совместно с Самарской казачьей общественной региональной организацией «Самарское казачье землячество». В этом году мероприятие получило статус Фестиваля, который прошёл при поддержке администрации городского округа Самара и общества с ограниченной ответственностью «Кто есть кто».

Во Дворце культуры железнодорожников были организованы выставка фотографий, отражающих историю самарского казачества, выставка-продажа казачьей формы, книг, атрибутики, холодного оружия и изделий декоративно-прикладного творчества, а также праздничный концерт.

Перед началом концертной программы зрителей поприветствовали атаман Самарского казачьего землячества Юрий Еругин и почётный гость праздника – писатель и историк Евгений Бажанов. Концерт традиционно вели первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Самарской области Роман Товченко и актриса театра и кино Светлана Ширяева.

В зрительном зале, как всегда, не было свободных мест. Гости Фестиваля, среди которых были участники СВО и члены их семей, тепло встречали артистов и благодарили их восторженными аплодисментами. Со сцены прозвучали песни в исполнении солистов: Гульнары Божиной, Павла Коровина, Антона Павлова, Владимира Дудикова, Михаила Морозова, Игоря Юрина. Песни также исполняли ансамбли: «Потешки», «Родничок», «Надежда», «Сваха», «Белая голубка», «ZA ОТЕЧЕСТВО» из Самары, ансамбль «Песни России» из Чапаевска. Исполнение некоторых песен сопровождалось фланкировкой казаков и казачек клуба «Волжские берега» из Новокуйбышевска и Федерации рубки шашкой «Казарла».

Всем коллективам и солистам были вручены дипломы и памятные подарки, а ремесленникам – участникам выставки-продажи и добровольцам-организаторам – благодарственные письма и казачьи сувениры.

Зрители, участники и организаторы I Фестиваля казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» с нетерпением ждут проведения Фестиваля в следующем 2026 году!

 

Текст и фото объединённой пресс-группы Ассамблеи народов Самарской области и Самарского казачьего землячества

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом.
01 декабря 2025, 21:44
В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом. Происшествия
159
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
01 декабря 2025, 20:42
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют.  Политика
217
В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).
01 декабря 2025, 20:33
В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области
В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и... Политика
200
В центре внимания
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
1 декабря 2025  20:42
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
217
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
1 декабря 2025  19:21
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
231
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
278
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
533
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1890
Весь список