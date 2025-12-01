Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся в Самаре

Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся 29 ноября 2025 года в Самаре во Дворце культуры железнодорожников имени А. С. Пушкина. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.

Первый Учредительный Круг «Самарского казачьего землячества», в котором приняли участие 14 потомков казаков, состоялся 30 ноября 1990 года в помещении областного музея имени В. И. Ленина. Первым атаманом был избран военный комиссар Промышленного района г. Самары, депутат Самарского областного Совета народных депутатов, полковник Борис Гусев.

В целях координации деятельности казачьих организаций Поволжья и Урала в декабре 1991 года в Самаре был создан «Союз казаков Поволжья и Урала», а 3 апреля 1993 года в здании окружного Дома офицеров на Учредительном Круге было воссоздано Волжское казачье войско. 12 июня 1996 года Волжское казачье войско первым было внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!» проводится в Самаре ежегодно с 2015 года в целях пропаганды ценностей казачества и идей патриотизма среди населения региона. Его организуют Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» совместно с Самарской казачьей общественной региональной организацией «Самарское казачье землячество». В этом году мероприятие получило статус Фестиваля, который прошёл при поддержке администрации городского округа Самара и общества с ограниченной ответственностью «Кто есть кто».

Во Дворце культуры железнодорожников были организованы выставка фотографий, отражающих историю самарского казачества, выставка-продажа казачьей формы, книг, атрибутики, холодного оружия и изделий декоративно-прикладного творчества, а также праздничный концерт.

Перед началом концертной программы зрителей поприветствовали атаман Самарского казачьего землячества Юрий Еругин и почётный гость праздника – писатель и историк Евгений Бажанов. Концерт традиционно вели первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Самарской области Роман Товченко и актриса театра и кино Светлана Ширяева.

В зрительном зале, как всегда, не было свободных мест. Гости Фестиваля, среди которых были участники СВО и члены их семей, тепло встречали артистов и благодарили их восторженными аплодисментами. Со сцены прозвучали песни в исполнении солистов: Гульнары Божиной, Павла Коровина, Антона Павлова, Владимира Дудикова, Михаила Морозова, Игоря Юрина. Песни также исполняли ансамбли: «Потешки», «Родничок», «Надежда», «Сваха», «Белая голубка», «ZA ОТЕЧЕСТВО» из Самары, ансамбль «Песни России» из Чапаевска. Исполнение некоторых песен сопровождалось фланкировкой казаков и казачек клуба «Волжские берега» из Новокуйбышевска и Федерации рубки шашкой «Казарла».

Всем коллективам и солистам были вручены дипломы и памятные подарки, а ремесленникам – участникам выставки-продажи и добровольцам-организаторам – благодарственные письма и казачьи сувениры.

Зрители, участники и организаторы I Фестиваля казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» с нетерпением ждут проведения Фестиваля в следующем 2026 году!

Текст и фото объединённой пресс-группы Ассамблеи народов Самарской области и Самарского казачьего землячества