Первые выходные июля жители Самарской области смогут провести на фестивале «На Грушинской волне» в Самаре и Тольятти

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6 и 7 июля в Самарской области состоится фестиваль «На Грушинской волне». Он пройдёт при поддержке Правительства Самарской области и Фонда Олега Митяева в рамках Марафона авторской песни России 2023-2024, с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив. В Самаре фестиваль пройдет в Струковском саду: 6 июля здесь будут работать тематические площадки и фотозоны, музей, посвящённый подвигу Валерия Грушина, патриотическая сцена «Zа Победу». Начало фестиваля в 14:00.

На тематической площадке «На Грушинской волне» посетители с первых шагов окунутся в более чем 50-летнюю историю фестиваля, увидят архивные фотографии и видеоролики, побывают в музее истории фестиваля. Здесь разместятся фотозоны с палаткой, костровой площадкой, пройдёт мастер-класс игры на гитаре, будет работать «открытый микрофон».

На семейной площадке развлечения найдутся для посетителей любого возраста. На сцене выступят юные барды, детские и семейные бардовские коллективы, с 14:00 до 19:00 запланированы мастер-классы, шоу, театрализованные представления и многое другое.

Почувствовать себя бывалым туристом сможет каждый гость фестиваля в Струковском саду, посетив туристическую площадку, где инструкторы проведут мастер-классы по сбору палатки, а профессиональные спасатели научат важным навыкам оказания первой помощи. Здесь же можно будет сделать фото на настоящей байдарке, покорив в прямом смысле этого слова Грушинскую волну, и купить сувениры на память о фестивале на легендарном Грушинском Арбате.

Важнейшей частью праздника станет патриотическая концертная программа на традиционной сцене «Zа Победу». Её участниками станут не только барды из Самарской области, но и гости из других регионов России. В числе участников - авторы-исполнители из Мариуполя, которые в прошлом году впервые побывали на 50-м юбилейном Грушинском фестивале.

«Наша задача - максимально бережно перенести атмосферу Поляны с туристической романтикой, семейной теплотой и любовью к родному краю в комфортные условия городского парка, чтобы к ней смогли прикоснуться даже те, кто никогда до этого не был на Мастрюковских озёрах. Также мы считаем важным рассказать историю подвига простого студента и его друзей, которые подарили Валерию Грушину бессмертие», - отметили организаторы фестиваля.

Вечером 6 июля первый фестивальный день завершится гала-концертом в Самарской государственной филармонии с участием самарских бардов и приглашённых артистов: группы «Ирония Судьбы», Вячеслава Ковалёва, Сергея Войтенко, Александра Скляра. Начало гала-концерта в 19:00. Пригласительные на гала-концерт можно будет получить в кассах Филармонии. Также все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию концерта на экранах, установленных в Струковском саду.

Второй гала-концерт фестиваля «На Грушинской волне» пройдет 7 июля в Тольятти в КЦ «Автоград», начало в 17:00.

Напомним, что в связи с особым противопожарным режимом установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них на территории Ново-Буянского лесничества Самарской области (включая поляну Мастрюковских озер) с 29 июня по 7 июля. Кроме того, в этом году здесь не проводились подготовительные мероприятия, в том числе поляна не обработана от клещей, грызунов и комаров, пляж не оборудован.

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина – неповторимая визитная карточка Самарской области. В этом году фестиваль пройдет в непривычном формате. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности.

«Поляна будет закрыта для посещения и проезда — из-за возможных рисков проведения в текущих условиях столь масштабного массового мероприятия», - около месяца назад сообщили организаторы, заверив, что традиция петь песни у костра под открытым небом и сидеть к плечу плечом на горе будет продолжена.

Фото: организаторы фестиваля