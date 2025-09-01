Перерывы в трансляции телерадиоканалов 2, 3, 4 сентября на передающих станциях Самарской области

158

Перерывы в трансляции телерадиоканалов 2, 3, 4 сентября 2025 года в связи с плановыми работами на мощных радиотелевизионных передающих станциях Самарской области.

На оборудовании мощных радиотелевизионных станций Самарской области (РТС, РТПС) будут проводиться плановые работы.

В связи с чем,

- 02 сентября с 10:00 час. до 15:00 час. МЕСТНОГО времени на радиотелевизионной станции в Большой Глушице (РТС Большая Глушица),

- 03 сентября с 10:00 час. до 16:00 час. МЕСТНОГО времени на радиотелевизионной станции в Сергиевске (РТС Сергиевск)

будет остановлено цифровое эфирное телевещание первого мультиплекса «РТРС-1», в составе которого 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и три федеральных радиоканала Радио России, Вести ФМ, Маяк.

- 02 сентября с 10:00 час. до 17:00 час. МЕСТНОГО времени на радиотелевизионной станции в Сызрани (РТС Сызрань),

- 04 сентября с 10:00 час. до 17:00 час. МЕСТНОГО времени на радиотелевизионной передающей станции в Жигулевске (РТПС Жигулевск)

будет остановлено цифровое эфирное вещание 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов Радио России, Маяк, Вести FM, Самарского губернского радио (радио Губерния), аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Расписание остановок телерадиовещания (по мск.времени) размещено на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по круглосуточному телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

«Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов», - информирует филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ».

Фото: freepik.com