Ключевыми темами стали: эпидемиологическая обстановка, итоги летней оздоровительной кампании, обращения граждан.
И Самаре губернатор провел оперативное совещание
По итогам прошлого учебного года ЕГЭ в Самаре успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов.
В Самаре учебный год начался более чем для 130 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч – первоклассники
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
По Третьему проезду в Самаре временно ограничат движение транспорта
В рамках проведения открытых уроков правоохранители уделили особое внимание разъяснению правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Сотрудники Сызранского ЛО МВД приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний
На оборудовании мощных радиотелевизионных станций Самарской области (РТС, РТПС) будут проводиться плановые работы.
Перерывы в трансляции телерадиоканалов 2, 3, 4 сентября на передающих станциях Самарской области
"Государственная служба - это образ жизни, призвание и долг перед обществом".
В Самаре курсантов лицея государственной службы и правоохранительных органов поздравили с началом  учебного года
В этом году автодорога Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка будет приведена к нормативному состоянию на всем протяжении.
В Волжском районе завершен капитальный ремонт участка региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка
На соревнования по прыжкам в высоту приглашают спортсменов и любителей спорта.
В Самаре в сквере Фадеева состоится легкоатлетический турнир «Самарская высота»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Перерывы в трансляции телерадиоканалов 2, 3, 4 сентября на передающих станциях Самарской области

1 сентября 2025 17:41
Перерывы в трансляции телерадиоканалов 2, 3, 4 сентября 2025 года в связи с плановыми работами на мощных радиотелевизионных передающих станциях Самарской области.

В связи с чем, 

- 02 сентября с 10:00 час. до 15:00 час. МЕСТНОГО времени на радиотелевизионной станции в Большой Глушице (РТС Большая Глушица),

 - 03 сентября с 10:00 час. до 16:00 час. МЕСТНОГО времени на радиотелевизионной станции в Сергиевске (РТС Сергиевск) 

будет остановлено цифровое эфирное телевещание первого мультиплекса «РТРС-1», в составе которого 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и три федеральных радиоканала Радио России, Вести ФМ, Маяк.

- 02 сентября с 10:00 час. до 17:00 час. МЕСТНОГО времени на радиотелевизионной станции в Сызрани (РТС Сызрань), 

- 04 сентября с 10:00 час. до 17:00 час. МЕСТНОГО времени на радиотелевизионной передающей станции в Жигулевске (РТПС Жигулевск) 

будет остановлено цифровое эфирное вещание 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов Радио России, Маяк, Вести FM, Самарского губернского радио (радио Губерния), аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Расписание остановок телерадиовещания (по мск.времени) размещено на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru)  и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по круглосуточному телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

«Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов», - информирует филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ».

 

Фото: freepik.com

