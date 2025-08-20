Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина

83

В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», открытие сезонной сельскохозяйственной ярмарки в данной локации переносится на 29 августа.



Сезонная сельскохозяйственная ярмарка около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод откроется, как и было заявлено ранее, 22 августа. Работать она будет с пятницы по воскресенье с 9:00.



Напомним, на ярмарках все желающие смогут приобрести продукцию производителей Самары и области – сезонные овощи, фрукты, ягоды. Суммарно ярмарки рассчитаны на 290 торговых мест.

Фото: администрация Самары