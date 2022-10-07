Пенсионеров Самары приглашают на бесплатные компьютерные курсы

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В Самарском региональном отделении Союза пенсионеров России (СПР) возобновились занятия по обучению навыкам компьютерной грамотности людей "серебряного" возраста, проживающих в Самаре. Обучение бесплатное и организовано в рамках ежегодного федерального проекта.

Программа курса состоит из 32 часов и учит пользоваться интернетом с помощью компьютеров для решения разных бытовых и личных вопросов. Пенсионерам покажут, как платить посредством интернета за услуги ЖКХ, записываться к врачу в поликлинику, пользоваться порталом "Госуслуги", получать необходимые справки и информацию от Пенсионного фонда России, стать участниками соцсетей, а также находить различную полезную информацию, сообщает sovainfo.ru.



Курсы ведут преподаватели муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр развития образования г. о. Самара".



Узнать подробности и записаться можно по телефону в Самаре 952-34-20.

Фото: реготделение Союза пенсионеров России/СОВА