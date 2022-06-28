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Педагог-родителям: дайте школьнику летом отдохнуть

28 июня 2022 10:50
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Педагог-родителям: дайте школьнику летом отдохнуть

Долгожданные каникулы могут обернуться головной болью из-за тревог, чем же занять чадо летом. Взрослые волнуются, не забудет ли ребенок пройденный материал, а, может быть, нужно подтянуть английский или математику, пока есть время. 

«Дайте ребенку спокойно отдохнуть, - советует тревожным родителям учитель английского языка лицея «СамЛИТ» (Базовая школа РАН) Ольга Андреева. - Даже если у него были проблемы с учебой на протяжении учебного года, не нужно его все три месяца заставлять повторять пройденный материал, решать задачи. Все повторение лучше оставить на август. Это позволит ребенку освежить в памяти материал перед новым учебным годом».

То же касается и списка литературы для летнего чтения. Слишком усердствовать не нужно. Многие родители уверены, что ребенок обязан его одолеть за каникулы. Но, по словам учителя, не обязательно читать абсолютно все книги из списка, не отклоняясь от него. Это рекомендованная литература. Ребенок может сам выбрать произведение из списка или помимо него. Стимулировать чтение можно и предложив школьнику электронную книгу. Либо почитать вместе вслух выбранное произведение.

«Не нужно препятствовать ребенку гулять, общаться с друзьями, - отмечает Андреева. - Ведь в течение года у детей было не так много времени для общения, и сейчас они стремятся наверстать упущенное».

Но самое главное, по словам учителя, то, что лето – это отличное время для общения с собственным ребенком, возможность лучше узнать его интересы, стать ближе друг к другу. Для этого нужно организовать совместный досуг. Вместе гулять, разговаривать обо всем на свете, смотреть фильмы, обсуждать новости, кататься на велосипедах, выезжать на природу. Можно показать ребенку, как сажать картошку на даче или цветы на балконе, покрасить вместе забор или сделать перестановку в квартире. В регионе проходит масса фестивалей и событий, которые интересно посетить вместе. У ребенка останутся незабываемые впечатления о лете, проведенном вместе с родителями. 

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