Я нашел ошибку
Главные новости:
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
В Сызрани девушки попали под машину, выходя из-за автобуса
В Сызрани девушки попали под машину, выходя из-за автобуса
Московскому метро сегодня исполняется 86 лет
Московскому метро сегодня исполняется 86 лет
Павел Покровский: Обещание Дмитрия Азарова выполняется на протяжении всех трех лет его руководства
Павел Покровский: Обещание Дмитрия Азарова выполняется на протяжении всех трех лет его руководства
Самарцы в Ночь музеев могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта
Самарцы в «Ночь музеев» могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта
На долги проверили автолюбителей из Тольятти
На долги проверили автолюбителей из Тольятти
В Тольятти ищут грабителя, напавшего на магазин
В Тольятти ищут грабителя, напавшего на магазин
Вор в Самарской области украл прицеп, решив, что это хорошая вещь
Вор в Самарской области украл прицеп, решив, что это хорошая вещь
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74
-0.36
EUR 89.62
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Павел Покровский: Обещание Дмитрия Азарова выполняется на протяжении всех трех лет его руководства

15 мая 2021 12:32
140
Павел Покровский: Обещание Дмитрия Азарова выполняется на протяжении всех трех лет его руководства

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский поделился своими ожиданиями от предстоящего Послания Дмитрия Азарова к депутатам губдумы, которое намечено на 18 мая.

Покровский, вспоминая предыдущие Послания главы региона, отметил:

- Мне запомнились первые слова, которые прозвучали в его выступлении. Они были о том, что все государственные решения будут обсуждаться с членами гражданского общества. Обещание Дмитрием Азаровым выполняется на протяжении всех трех лет его руководства. Конечно, из этого выросла и Стратегия лидерства нашего региона, которая сегодня реализуется, и ее результат мы видим воочию. Это и возврат единовременных денежных выплат труженикам тыла, и модернизация учреждений культуры, и появление значимого объекта - филиала Третьяковской галереи в Самаре.

Павел Покровский рассказал и о своих ожиданиях от предстоящего Послания Дмитрия Азарова. Он считает, что необходимо поднять вопрос по сбережению народа, сохранению здоровья, профосмотров, диспансеризации населения.

Общественник подчеркнул:

- Конечно, сегодня крайне важная тема - это вакцинация. Кроме того, хочется услышать конкретные тезисы по повышению дохода граждан. Я как человек, работающий в сфере культуры, понимаю, что здесь мы не обойдемся без этой отрасли, а также без туризма, который является драйвером развития нашего региона и его инвестиционной привлекательности.

Теги: Дмитрий Азаров Павел Покровский послание депутатам Прямая речь/Интервью

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня защите семьи, материнства и детства уделяется особое внимание. В Самарской области предоставляется 31 региональная мера поддержки.
14 мая 2021, 18:23
В преддверии Международного дня семьи Дмитрий Азаров встретился с многодетными семьями региона
Сегодня защите семьи, материнства и детства уделяется особое внимание. В Самарской области предоставляется 31 региональная мера поддержки. Общество
293
Накануне Послания губернатора руководитель фракции «ЕР» рассказал о видимых социальных результатах реализации Стратегии лидерства Самарской области. 
14 мая 2021, 15:50
Александр Живайкин прокомментировал итоги трехлетней работы главы региона перед ежегодным Посланием
Накануне Послания губернатора руководитель фракции «ЕР» рассказал о видимых социальных результатах реализации Стратегии лидерства Самарской области.  Политика
355
18 мая в конференц-зале Правительства Самарской области.
14 мая 2021, 14:39
Дмитрий Азаров обратится к Губдуме с ежегодным Посланием о положении в СО и об основных направлениях ее развития
18 мая в конференц-зале Правительства Самарской области. Общество
490
В центре внимания
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
15 мая 2021  13:39
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
35
Самарцы в Ночь музеев могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта
15 мая 2021  12:18
Самарцы в «Ночь музеев» могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
105
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
15 мая 2021  10:10
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Культура
205
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
14 мая 2021  14:01
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
Здравоохранение
397
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
14 мая 2021  13:13
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
Экология
310
Весь список