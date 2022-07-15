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Павел Покровский: «Нас отменить в принципе невозможно»

15 июля 2022 17:43
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Сопротивляться русофобии не нужно, уверен Павел Покровский, потому что людей, которые пытаются отменить россиян, возможно и нет, это просто серьезные фейки.

Какие процессы происходят сейчас в российском гражданском обществе, сможет ли Запад отменить русскую культуру, искусство и саму Россию? На эти и многие другие вопросы в прямом эфире на площадке Центра управлением регионом Самарской области ответил член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

Еще полгода назад такое понятие как «культура отмены» было неизвестно большей части населения России, а сегодня люди не просто узнали о его существовании, но и почувствовали на себе всю силу мирового давления. Под удар попали и литература, искусство, русский язык. Однако сопротивляться русофобии не нужно, уверен Павел Покровский, потому что людей, которые пытаются отменить россиян, возможно и нет, это просто серьезные фейки.

«Нас отменить в принципе невозможно. Если какое-то государство, в частности его управленческая часть, предполагает, что можно не допускать наших спортсменов, а мы столкнулись с этой проблематикой с 2014 года, то это не говорит о том, что мы со спортивной арены пропали, – пояснил Павел Покровский. – Мы как были, так и остались. Наши различные направления и конфедерации спортивные остаются лидерами, и то, что нас не зовут, это принижает в целом уровень спортивных состязаний. И сейчас уже многие именитые спортсмены отказываются принимать участие в соревнованиях, теннисных турнирах мирового уровня, если там не будет россиян. Потому что победить у более слабых конкурентов, партнеров – это неспортивное поведение».

По его мнению, россиянам предпринимать ничего не нужно, отменить страну, занимающую 1/6 часть суши и ее жителей невозможно.

«Мы очень грамотные, очень самостоятельные, очень разумные, поэтому попытки сделать можно, но ничего не получится. А то, что сейчас происходит — это, по сути дела, сумасшествие одиноких людей.  Вообще, западная цивилизация – это цивилизация одиноких людей. Когда душевность, духовность была заменена на многочисленные параграфы закона. В результате: муж жену боится, дети могут подать в суд на родителей. Они глубоко одинокие люди, и их нужно пожалеть», – считает общественный деятель. 

Сам факт «культуры отмены» находится вне правового поля, - подчеркнул член Общественной палаты РФ.

«Нужно говорить о юрисдикции западных стран, потому что это они применяют по отношению к нашим гражданам. И мы должны реагировать судебными заявлениями, исками на то, что происходит с нашими гражданами», – отметил Павел Покровский.

Отвечая на вопросы во время эфира, он рассказал, что жители региона, которые хотят оказать поддержку нашим воинским подразделениям, могут сделать это благодаря проекту Народного фронта «Всё для победы». ОНФ взял на себя организацию сбора гуманитарной помощи. Посмотреть, что нужно и отправить пожертвования любым удобным способом можно на портале https://pobeda.onf.ru/.  В заключение Павел Покровский поблагодарил ЦУР Самарской области за удобную площадку для дискуссий на важные и актуальные для гражданского общества темы.

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