Я нашел ошибку
Главные новости:
Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы.
Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом
Если водитель замешкается с мочеиспусканием для анализа, то у него возьмут кровь.
С 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей
В Самаре без осадков, ночью +13, +15°С, днем +23, +25°С.
16 августа в регионе местами кратковременный дождь, ночью возможна гроза, до +25°С
17 августа в Самаре состоится VIII Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара.
В Куйбышевском, Самарском и Ленинском районах города ограничат движение транспорта
По вопросу расселения аварийного жилого дома.
Павел Олейник с Иваном Носковым провели выездной прием граждан
Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело.
Взрыв на пороховом заводе под Рязанью: пять погибших и более 100 пострадавших.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в хулиганстве и повреждении имущества
Накануне выходных инспекторы ГИМС усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на воде. 
Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Павел Олейник с Иваном Носковым провели выездной прием граждан

15 августа 2025 18:34
179
По вопросу расселения аварийного жилого дома.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павел Олейник совместно с главой города Самара Иваном Носковым провели провел прием граждан по вопросу расселения аварийного жилого дома.

Жильцы аварийного жилого дома, расположенного по переулку Торговому, обратились к руководителю следственного управления по вопросу сокращения сроков расселения из аварийного жилого дома.

«Все вопросы, озвученные гражданами в ходе личного приема, поставлены на контроль в аппарате следственного управления. В производстве следователя территориального следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по факту халатности, допущенной при расселении граждан из аварийного жилого дома. Необходимо срочно оценить сложившуюся ситуацию и принять меры к решению возникших проблем, включая рассмотрение возможности оперативного переселения людей в маневренный фонд», - подчеркнул руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павел Олейник.

В настоящее время назначена строительно-техническая экспертиза состояния дома, для установления наличия угрозы жизни и здоровью жильцов.

«В доме большое количество коммунальных проблем, которые требуют незамедлительного решения. Мы предложили жителям дома воспользоваться возможностью переезда в маневренный жилой фонд, рассмотрим вопрос предоставления денежной компенсации и дальнейшего расселения дома», - подчеркнул глава города Самара Иван Носков.
 
В настоящее время в Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года. При поддержке Правительства Самарской области с 2025 года администрация Самары приступила к расселению многоквартирных домов, признанных аварийными до 2022 года.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре без осадков, ночью +13, +15°С, днем +23, +25°С.
15 августа 2025, 19:56
16 августа в регионе местами кратковременный дождь, ночью возможна гроза, до +25°С
В Самаре без осадков, ночью +13, +15°С, днем +23, +25°С.   Экология
176
17 августа в Самаре состоится VIII Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара.
15 августа 2025, 19:20
В Куйбышевском, Самарском и Ленинском районах города ограничат движение транспорта
17 августа в Самаре состоится VIII Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара. Общество
173
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
15 августа 2025, 17:44
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в хулиганстве и повреждении имущества
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
172
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
256
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
256
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
432
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
322
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
282
Весь список