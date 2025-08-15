Павел Олейник с Иваном Носковым провели выездной прием граждан

179

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павел Олейник совместно с главой города Самара Иваном Носковым провели провел прием граждан по вопросу расселения аварийного жилого дома.



Жильцы аварийного жилого дома, расположенного по переулку Торговому, обратились к руководителю следственного управления по вопросу сокращения сроков расселения из аварийного жилого дома.



«Все вопросы, озвученные гражданами в ходе личного приема, поставлены на контроль в аппарате следственного управления. В производстве следователя территориального следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по факту халатности, допущенной при расселении граждан из аварийного жилого дома. Необходимо срочно оценить сложившуюся ситуацию и принять меры к решению возникших проблем, включая рассмотрение возможности оперативного переселения людей в маневренный фонд», - подчеркнул руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павел Олейник.



В настоящее время назначена строительно-техническая экспертиза состояния дома, для установления наличия угрозы жизни и здоровью жильцов.



«В доме большое количество коммунальных проблем, которые требуют незамедлительного решения. Мы предложили жителям дома воспользоваться возможностью переезда в маневренный жилой фонд, рассмотрим вопрос предоставления денежной компенсации и дальнейшего расселения дома», - подчеркнул глава города Самара Иван Носков.



В настоящее время в Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года. При поддержке Правительства Самарской области с 2025 года администрация Самары приступила к расселению многоквартирных домов, признанных аварийными до 2022 года.

Фото: администрация Самары