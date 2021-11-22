Павел Дуров получил гражданство Франции

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Создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в августе получил французское гражданство, следует из опубликованного указа на сайте правительственного вестника Франции, передает РИА Новости.

В документе от 23 августа представлен список лиц, получивших гражданство республики. В перечне числится имя Дурова, а также дата и место рождения.

Предприниматель пока не прокомментировал появившуюся информацию.

Сейчас Дуров, помимо российского гражданства, имеет также паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, расположенного в Карибском море.

Фото из открытых источников