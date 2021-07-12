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Пассажир рейса Москва — Анталья рассказал, что открыл дверь аварийного выхода самолета непреднамеренно

12 июля 2021 16:20
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Он заявил, что открыл дверь случайно, теряя сознание от жары.

Пассажир рейса Москва — Анталья Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно, передает РИА Новости.

"Я уже начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода. Очнулся уже на четвереньках перед открытой дверью", — сказал он.

По словам Кузнецова, самолет изначально был в неисправном состоянии: вылет задержали почти на час, двери в салон были закрыты, а кондиционер не работал.

"Дети плакали, им нечем было дышать, кто-то уже начал задыхаться", — подчеркнул он.

Инцидент на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево, произошел в ночь на 11 июля. Как писали СМИ, вылет задерживался, а в салоне было очень душно и жарко. В результате один из пассажиров открыл дверь, из-за чего произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа.

Пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.

 

 

Фото из открытых источников

Теги: открыл дверь пассажир самолет Шереметьево

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