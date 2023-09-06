Памятник певцу Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище Москвы

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Памятник бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, умершему в июне 2022 года, открыли на Троекуровском кладбище в Москве, пишут «Известия».

На церемонию пришли сотни человек — близкие артиста, его коллеги и поклонники. В этот день Юрию Шатунову могло исполниться 50 лет.

Памятник открыла скульптор Виктория Тищенко. Он выполнен из бронзы и находится на гранитном постаменте. Музыкант запечатлен в момент выступления на сцене с микрофоном. На памятнике также написаны имя и фамилия артиста.

После открытия к памятнику возложили цветы близкие, друзья, а затем и поклонники певца.

Накануне автор скульптуры Виктория Тищенко рассказала «Известиям» о своем видении Шатунова. По ее словам, с его творчеством она знакома с детства и воспринимала его положительным и добрым. Тищенко также отметила, что инициаторами создания памятника стали близкие Шатунова.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет.

Фото: ru.freepik.com