Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города

14 сентября 2025 15:45
В завершении памятного мероприятия участники возложили цветы к основанию памятника князю Григорию Засекину.

14 сентября, в День города, первым мероприятием стала торжественная церемония возложения цветов к памятнику князю Григорию Засекину – строителю и первому воеводе города. 

Участниками церемонии стали глава города Самара Иван Носков, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников и председатель городской Думы Алексей Дегтев, представители национально-культурных центров, Общественных палат Самарской области и города Самара, Почетные граждане города Самара, члены городской Ассоциации ветеранов СВО.

На набережной Волги с плац-концертами выступили военные духовые оркестры – участники Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», и в их числе Адмиралтейский оркестр из Санкт-Петербурга. 

Памятник первому воеводе Самары князю Григорию Засекину был установлен на набережной Волги в районе Полевого спуска в сентябре 2014 года, это событие было приурочено к 428-й годовщине со дня основания города. По замыслу автора монумента Карена Саркисова, взор государственного деятеля обращен в сторону исторической части города, где была заложена оборонительная деревянная крепость.

В торжественном мероприятии приняли участие и защитники Отечества – члены городской Ассоциации ветеранов специальной военной операции. 

В завершении памятного мероприятия участники возложили цветы к основанию памятника князю Григорию Засекину.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

Весь список