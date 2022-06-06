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Отпрашиваться и выдумывать причины, чтобы пораньше уйти с работы, самарцы стали реже

6 июня 2022 11:50
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Отпрашиваться и выдумывать причины, чтобы пораньше уйти с работы, самарцы стали реже

Россияне стали честнее со своими руководителями: отпрашиваясь с работы, сотрудники все реже называют вымышленные причины. При этом чаще всего отсутствие на рабочем месте вызвано необходимостью посетить врача. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего россияне отпрашиваются с работы, чтобы сходить к доктору: именно эту причину назвали 29% россиян, вспоминая о последней подобной ситуации. Просили отпустить их по семейным обстоятельствам 8% опрошенных. По 5% решали вопросы, связанные с детьми, оформлением документов и жилищно-коммунальным хозяйством. Из-за необходимости уладить личные дела, помочь родственникам и посетить похороны отпрашивались с работы в последний раз по 2% респондентов. Еще по 1% назвали причинами своего отсутствия недомогание, экзамены и необходимость решить вопросы с автомобилем. У 13% были иные объяснения: переезд, уход за огородом, свадьба родственников, рыбалка и проч.

Женщины намного чаще мужчин отпрашиваются с работы, чтобы сходить к врачу и уделить внимание детям — например, посетить утренник в детском саду. На семейные обстоятельства, необходимость оформить документы и решить коммунальные вопросы чаще ссылаются мужчины. По сравнению с 2019 и 2013 гг., когда SuperJob проводил аналогичные исследования, россияне стали чаще объяснять свое отсутствие на работе необходимостью посетить доктора и семейными делами.

Подавляющее большинство респондентов (88%), отпрашиваясь с работы в последний раз, назвали руководителю реальную причину своего отсутствия, и лишь 5% — выдуманную. За последние годы россияне стали честнее с начальством. По сравнению с 2013 годом число опрошенных, придумывающих причины, чтобы оправдать свое отсутствие на рабочем месте, сократилось более чем в 2 раза. «Не вижу причин что-то выдумывать. Работаем на результат. Начальство понимает: лучше отпустить человека, чтобы он решил свои дела и со спокойной душой работал дальше», — комментируют респонденты.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 368
  • Время проведения: 13 мая — 3 июня 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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