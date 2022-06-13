Отличительные признаки свежей спелой черешни перечислил Роспотребнадзор

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Отличительные признаки свежей спелой черешни перечислил столичный Роспотребнадзор.

«Покупайте черешню только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод. Практически на каждом крупном рынке функционирует лаборатория, занимающаяся таким контролем. Выбирая ягоды, вы имеете право требовать информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, а документы на продукт вам должны предоставить по первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных рынках, или "с рук" не стоит», — говорится в сообщении.

Хорошая черешня отличается плотностью и упругостью, а их кожица — чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. При этом у ягоды должна быть эластичная, зеленая плодоножка. Сухая и потемневшая плодоножка говорит о несвежести продукта, а ее отсутствие увеличивает риск попадания грязи и микробов в месте прикрепления к ягоде.

Покупать черешню рекомендуется с конца июня по середину июля, в разгар сезона. Ее выбор зависит от личных предпочтений. Так, желтые или розовые ягоды более нежные и водянистые, с легким кисло-сладким вкусом, а темноокрашенные, напротив, обладают более ярким насыщенным вкусом и сладостью.

Роспотребнадзор предупреждает, нельзя есть немытую черешню, даже во время дегустации при покупке. Иначе появляется риск отравления или развития инфекционных заболеваний. После покупки следует высыпать плоды в дуршлаг и промыть их под струей холодной проточной воды, выбирая рукой мусор. Затем требуется тщательно просушить черешню. В первую очередь съесть надо ягоды, у которых отвалился хвостик во время мытья, пишет Мослента.